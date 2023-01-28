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Як оформити посвідчення на повернення в Україну депортованим громадянам – Мінреінтеграції

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посвідчення на повернення
Національна служба новин - NNS

В Мінреінтеграції розповіли, як оформити посвідчення на повернення в Україну депортованим громадянам, передає НСН.

«З початком повномасштабного вторгнення росіяни вчиняють численні воєнні злочини проти цивільного населення України. Депортація є одним з таких злочинів окупантів, коли сотні тисяч цивільних українців вимушено опиняються на ворожій території, часто без документів», йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

У листопаді Кабмін запровадив експериментальний проєкт для оформлення посвідчення на повернення в Україну депортованих людей.

Як оформити посвідчення на повернення в Україну депортованим громадянам

Посвідчення на повернення в Україну оформляється терміном до 3 місяців на ім’я:

  1. Громадянин України, який раніше мав паспорт громадянина України;
  2. Особи без громадянства, яка вже оформлювала відповідні документи.

Якщо в особи, яка була депортована на території Росії є родичі, які проживають в Україні, то вони можуть звертатися за посвідченням на її повернення. А саме:

  • Один з батьків або інший представник особи у віці до 18 році;
  • Інший член родини.

Як оформити посвідчення на повернення в Україну депортованим громадянам – Мінреінтеграції

Оформити вищезгадане посвідчення можна у будь-якому територіальному органі Державної міграційної служби України. Для цього треба мати:

  1. Заяву;
  2. Свідоцтво про народження;
  3. Документ, що посвідчує законного представника, члена сім’ї;
  4. Документ, що посвідчує повноваження особи або факт родинних стосунків;
  5. Дві кольорові фотокартки особи.

У випадку відсутності документів відомості вносяться працівником ДМС на підставі інформації, зазначеній у письмовій заяві. Більш детальну інформацію шукайте за посиланням.

Телефони для довідок:

  • (095) 496 28 30;
  • (050) 138 29 11;
  • (096) 915 00 28;
    (096) 033 24 42 – WhatsApp;
  • (050) 562 03 13 – Viber Telegram, WhatsApp;

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