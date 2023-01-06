5 /5
Based on 5 ratings
4
Україна
Тег:
4

В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення: що треба знати

Дата 🕑 < 1 хв.
водійського посвідчення
Національна служба новин - NNS

В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення. Тепер навчання в автошколі та складання іспитів буде проходити за новими правилами, передає НСН.

На першому етапі охочому отримати водійське посвідчення потрібно буде обрати акредитований навчальний заклад й пройти теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера слід підготуватися до здачі іспитів та пройти практичну частину курсу.

«Опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, одержуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС. Якщо успішно долаєте практичний іспит, приходите й отримуєте своє перше посвідчення водія!», говорять у МВС.

В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення: що треба знати

В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення

  • Теоретична підготовка в автошколі;
  • Іспит з теорії у сервісному центрі МВС;
  • Практична підготовка в автошколі;
  • Внутрішній практичний іспит в автошколі;
  • Практичний іспит у сервісному центрі МВС.

В Україні зміняться правила реєстрації транспортних засобів: що треба знати водіям

To Top
Ще новини ⬇