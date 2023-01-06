В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення: що треба знати

В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення. Тепер навчання в автошколі та складання іспитів буде проходити за новими правилами, передає НСН.

На першому етапі охочому отримати водійське посвідчення потрібно буде обрати акредитований навчальний заклад й пройти теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера слід підготуватися до здачі іспитів та пройти практичну частину курсу.

«Опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, одержуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС. Якщо успішно долаєте практичний іспит, приходите й отримуєте своє перше посвідчення водія!», говорять у МВС.

В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення

Теоретична підготовка в автошколі;

Іспит з теорії у сервісному центрі МВС;

Практична підготовка в автошколі;

Внутрішній практичний іспит в автошколі;

Практичний іспит у сервісному центрі МВС.

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