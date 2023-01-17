«Я вас висаджу»: у Вінниці таксист відмовився говорити з клієнтами українською мовою (відео)

У Вінниці таксист відмовився говорити з клієнтами українською мовою та пригрозив їм. Відео інциденту потрапило у соціальні мережі, передає НСН.

За словами таксиста, він везе пасажирів тільки з точки «А» в точку «Б», тому не зобов’язаний говорити українською мовою. На питання пасажирки, чому водій під час війни розмовляє мовою ворога, таксист відповів: «І що?»

«На нас кожного дня летять ракети, а ви спілкуєтесь мовою ворога. А ви взагалі знаєте мовний закон. Що послуги мають надаватися лише українською мовою», сказала жінка.

У відповідь таксист заявив, що «Uber» не надає послуги таксі та пригрозив, що висадить пасажирок з машини.

У Вінниці таксист відмовився говорити з клієнтами українською мовою: відео

«Uber» не таксі. От почитайте. Він ніколи не був таксі. Ви зараз договоритесь і я вас висаджу», сказав водій.

Після цього, жінка сказала, що зняла всі його слова на камеру та подасть на нього заяву у поліцію.

«У нас війна йде 8 років, чому раніше так не говорили», додав чоловік.

Зазначимо, що це не перший мовний інцидент пов’язаний з таксистами «Uber». Раніше мовний омбудсмен закликав громадян України, чиї мовні права на обслуговування державною мовою були порушені вказаними, чи іншими службами таксі, повідомляти про це

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