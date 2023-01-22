Жителька Рівненщини станцювала під скандальну пісню. СБУ з нею провела бесіду, передає НСН.

Мешканка Рівненської області виклала в Тік-Ток відео, на якому вона із, ймовірно, подругою весело танцює під російську пісню зі словами:

«Ми стріляєм по х*хлам. Пі*ари укропи, підставляйте ж*пи.»

Авторку допису знайшли працівники СБУ і після профілактичної розмови дівчина попросилавибачення за свої дії.

Жителька Рівненщини станцювала під скандальну пісню: відео

«Я в соціальній мережі Тік-Ток на своїй персональній сторінці створила та в подальшому виклала відео з накладанням популярного звукозапису, що був запропонований Тік-Ток. Я не усвідомлювала, що даний звукозапис може образити честь та гідність громадян України, наших військовослужбовців, що захищають нас з вами. Я засуджую агресію РФ і їхні злочинні дії, вбивства ними українського народу та тих представників інших держав, що допомагають нам жити надалі. Приношу свої найщиріші вибачення перед українським народом. Я зрозуміла вину в повній мірі», говорить дівчина на відео.

Нагадаємо, раніше в УПЦ МП переспівали український хіт «Батько наш Бандера».

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