8 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

8 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 8 травня. День пам’яті та примирення у світі. В Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Православні християни вшановують пам’ять Іоана Богослова. Також у православних сьогодні Світла Середа. Залишилося 237 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 805 день повномасштабної війни в Україні.

8 травня – яке сьогодні церковне свято

8 травня в церковному календарі — день пам’яті Іоана Богослова. Також відомий, як Іоан Зеведеєв, є одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа і єдиним, який помер природною смертю. Він був сином Зеведея і братом апостола Якова. Іоан мав прізвисько “Богослов” через свої глибокі богословські твори і вважається автором кількох книг Нового Завіту, включаючи Євангеліє від Іоана, три послання Іоанна та Одкровення Іоана Богослова.

Іоан Богослов також відомий як “учень, якого любив Ісус”, і часто зображується на іконах у поважному віці, у червоному одязі, з пером і книжкою в руках, а поруч з ним зазвичай присутній ангел або орел. Він був одним з трьох апостолів, які були найближчими до Ісуса, разом з Петром і його братом Яковом.

8 травня у світі

День пам’яті та примирення

8 травня в Україні та у всьому світі вшановується День пам’яті та примирення. Кожне слово у назві цієї дати має глибоке значення. Пам’ять говорить нам про те, що ми маємо не забувати мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні. Примирення – означає, що всі країни, що брали участь у кривавих діях цієї війни, примирилися між собою.

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

8 травня святкується Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Святкова дата вибрана на честь дня народження Анрі Дюнана – швейцарського суспільного діяча, засновника Червоного хреста та першого лауреата Нобелевської премії миру.

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8 травня в Україні

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світові́й війні́ 1939–1945 років — державне свято України, яке відзначається щороку 8 травня, починаючи з 2024-го року. Державне свято було встановлено 29 травня 2023 року Верховною Радою України замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, яке припадало в один день з радянським Днем перемоги

Іменини 8 травня

Віктор, Станіслав, Арсен, Бенедикт, Денис, Іда, Михаїл, Ульрика, Сильвестр

Талісманом людини, народженої 8 травня, є жадеїт. Протягом років різні народи приписували йому магічні властивості. Наприклад, вірили, що жадеїт допомагає нормалізувати кров’яний тиск.

Традиції, заборони, прикмети 8 травня

Світлу середу відзначають на третій день після Великодня. Світла середа є частиною Світлої седмиці – тижня, який починається в недільне святкування Великодня. Християни продовжують відзначати воскресіння Ісуса Христа, шануючи його пам’ять та висловлюючи радість. Цю середу ще називають «Градовою». Не можна було працювати, інакше урожай міг загинути від граду. Друга назва – «Хороводниця». У Світлу середу віряни відправлялися танцювати, веселитися, водити хороводи та співати пісні.

В цей день проводять хресні ходи під дзвін. В церкви замість ранкових та вечірніх богослужінь співають радісні молитви, які називаються Годинники Святої Пасхи. Скасовується звичний щотижневий пост, який дотримується по середах та п’ятницях.

У Святу середу слід думати про хороше, слухати гарну музику, допомагати нужденним, святкувати воскресіння Христа та відпочивати.

А народне свято 8 травня відоме під назвами Іванів день, Іван Пшеничник.

У народне свято 8 травня наші предки сіяли зернові культури – жито, пшеницю, овес, льон, соняшник. Перед посівом ділянку обов’язково перекопували від бур’янів, а також удобрювали шкаралупою великодніх яєць. Часто на поле запрошували священика, щоб він окропив посіви священною водою.

Господині в народне свято 8 травня пекли пироги з пшеничного борошна. У такий спосіб сподівалися прискорити настання літа і підвищити врожайність рослин. Випічкою пригощали всіх родичів, а залишки пирогів закопували на городі. Доброю прикметою сьогодні вважається пригостити пирогом незнайомця або нужденного.

Ще одним звичаєм цього народного свята був збір кропиви. Пекучу траву вважали корисною лікарською рослиною і потужним оберегом від нечисті. Пучок кропиви вішали над вхідними дверима, щоб відлякати злі сили. З листя варили зелений борщ, оскільки для звичайного до цього періоду закінчувалася капуста.

У травні люди очікували повернення найпізніших перелітних птахів – ластівок, солов’їв, зозуль і стрижів. Побачити таких птахів сьогодні або почути їхній спів вважається дуже щасливою прикметою. А якщо пернаті оселилися біля будинку, то в ньому буде сімейне щастя.

Що не можна робити 8 травня

Не можна сваритися та лихословити.

Заборонено нарікати на долю.

Не варто розповідати про свої сни.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

“Якщо випаде у травні три дощі добрих, то і хліба буде на три роки повних” – вважали вони. Якщо співочі птахи прилітають зграями – на тепле літо. Якщо у цей день спостерігалась райдуга висока й крута – до хорошої погоди, якщо ж вона була низькою і пологою – до негоди.

Крім того:

дощ — до великого врожаю грибів;

місяць у серпанку — до погіршення погоди;

цвіте рясно черемха — буде сире літо;

хмари збилися в одну купу — до негоди.

8 травня в історії

Визначні події

1842 — поблизу Версаля загорівся потяг, який перевозив вищих діячів Франції, в результаті чого понад 50 осіб загинуло.

1886 — доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Цей засіб, що продавався через аптеку, мав такий попит, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів — сьогодні його продають по всьому світу під назвою «Coca-Cola».

1900 — близько 6 тисяч осіб загинули через ураган і повінь в Гальвестоні (Техас, США).

1902 — під час виверження вулкана Пеле (montagne Pelée) палаюча хмара зруйнувала місто Сен-П’єр на острові Мартиніка. Загинули близько 26 тисяч мешканців, вціліли лише двоє чи троє.

1945 — у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01

Народилися 8 травня

1639 — Гауллі Джованні Батиста, на прізвисько Бачичча, італійський художник епохи бароко, відомий як майстер фрескового і портретного живопису.

1917 — Данило Лідер, український художник-сценограф, педагог.

1952 — Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук.

1962 — Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року.

1975 — Енріке Іглесіас, іспанський співак.

1992 — Олівія Калпо, американська модель і акторка.

Померли 8 травня

1794 — Антуан Лоран Лавуазьє, французький вчений, один із засновників сучасної хімії.

1880 — Ґюстав Флобер, французький романіст.

1891 — Олена Блаватська, окультна письменниця українського походження, фундаторка Теософічного товариства.

1903 — Поль Гоген, французький живописець, скульптор-кераміст і графік. Один з основних представників постімпресіонізму.

1984 — Борис Антоненко-Давидович, український письменник, літературний перекладач, дослідник проблем розвитку й культури української мови, жертва сталінського терору.

2009 — Ігор Пелих, український журналіст, телепродюсер і ведучий.

2015 — Вадим Іллєнко, український кінооператор, кінорежисер.

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