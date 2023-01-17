В УПЦ МП переспівали відому пісню про Бандеру. Відео каверу на український хіт “Батько наш Бандера” опублікувала Вінницька єпархія, передає НСН.

Замість слів про очільника УПА у пісні співається:

«Батько наш – Онуфрій, УПЦ – нам мати»

В УПЦ МП переспівали відому пісню про Бандеру: відео

«Народна творчість, виконує духовенство Мукачівської єпархії», йдеться в описі до відео.

Деякі парафіяни УПЦ розкритикували ідею використати пісню про Бандеру, адже вони вважають, що батько у православних лише один – Бог. А деяким сподобалася «нова» пісня. На відео також відреагував прессекретар ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря такими словами:

«Батько їх – Кирило,

РПЦ – їх мати…

Але Україну вам не ошукати!

Навіяно співаночкою…»

Нагадаємо, пісню «Батько наш Бандера» вперше виконали священники тернопільської єпархії ПЦУ. За словами фольклористки Інституту філології КНУ Ярини Закальської, ця пісня була частково перероблена на сучасний лад, а частково — створена заново. Це варіант пісні УПА «Ой у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець тяженько ранений».

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