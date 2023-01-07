Сьогодні, 7 січня, вперше в історії ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм моляться у день Різдва Христового у Києво-Печерській Лаврі. Служба проходить в Успенському соборі, передає НСН.

Як повідомляє кореспондент Апострофа, Успенський собор сповнений людьми, місця вистачило не всім – деякі стоять на вулиці. На службі присутні багато військових у формі. Усіх ретельно перевіряють на вході. Люди у розмовах між собою висловлюють радість, що в Лаврі нарешті звучить українське слово.

Нагадаємо, Успенський собор із Трапезною церквою з початку 2023 року повернувся у власність держави після довгих років користування ними Московським патріархатом. Тепер у стінах собору лунають молитви українською мовою.

Чи зможе ПЦУ і надалі проводити служби у Києво-Печерській Лаврі?

Різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври може бути не останнім богослужінням, каже голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Про це він розповів Радіо Свобода перед службою в соборі 7 січня, відповідаючи на питання про подальшу долю Лаври.

«Лавра належить державі і держава дає можливість служити в ній, це її вибір, це її рішення. Думаю, що це далеко не останній раз, коли ПЦУ буде служити в соборах Лаври. Очевидно монастирська братія, і не тільки Києво-Печерської Лаври, будуть вирішувати: чи вони будуть належати до Московського патріархату чи – як це є настрій серед багатьох священиків, духовенства, серед монашества – вони цей зв’язок перервуть», – сказав Єленський.

Говорячи про роль у передачі Лаври ПЦУ президента Володимира Зеленський, голова ДЕСС висловив думку, що кожен президент України «рано чи пізно» усвідомлює важливість духовної незалежності.

«Кожен президент України рано чи пізно (очевидно, крім Януковича) розуміє важливість духовної незалежності України. Мені здається, що президент Зеленський достатьно глибоко осягнув цю проблему. Безумовно, заслуга його очевидна», – визнав він.

Пряма трансляція з Києво-Печерської Лаври від Радіо Свобода