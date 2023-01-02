«Нас женуть із Верхньої лаври»: Митрополит Павло вдався до погроз (відео)

31 грудня митрополит Павло вдався до погроз під час останньої служби у головних соборах Києво-Печерської лаври. Повідомляє НСН.

Наступного дня, 1 січня священників УПЦ МП не допустили до Успенського і Трапезного Соборів.

«Я залишаюся сином своєї Церкви, сином своєї країни. Нас женуть із Верхньої лаври. Нам не віддають ікони наші, створили комісію», розповів у своєму зверненні митрополит Павло Лебідь.

Зараз УПЦ МП добровільно віддає все майно, яке є у соборах під опис комісії – престол, іконостас, Царську браму, живопис.

Митрополит Павло вдався до погроз: відео

«Але щоб запам’ятали, що коли настане час – ми запитаємо (йдеться про відповідь – ред.). Завжди так не буде», пригрозив Павло і повторив слова президента-втікача Януковича «Остановитесь».

Намісник Києво-Печерської лаври не міг обійтися без прокльонів, якими неодноразово лякав представників влади й журналістів. За його словами, український Мінкульт – «гонителі церкви».

«Ми ідемо. Але я вірю, що ми повернемося. А ось що буде з тими “гонителями церкви”, які привертають на себе та своїх дітей до сьомого коліна прокляття Боже», додав скандальний священник.

Нагадаємо, перед Новим роком Мінкульт не рекомендував продовжувати оренду УПЦ МП двох храмів у Києво-Печерській Лаврі.

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