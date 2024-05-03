З березня курсує прямий потяг Чоп-Прага. Вчому причина частої затримки поїздів і за що можуть оштрафувати пасажирів

Поїзди з української станції Чоп до Праги часто затримуються через тривалі митні перевірки на словацькому кордоні. Пасажирам, з чієї вини будуть затримки, загрожують суттєві штрафи

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Через дрібні порушення митники довго оформлюють протоколи.

Новий потяг між Україною та Чехією запустив приватний чеський перевізник RegioJet. У компанії задоволені високою завантаженістю маршруту, але потяги часто запізнюються через прискіпливі перевірки словацьких митників у залізничному прикордонному пункті “Чорна-над-Тисою”. Причиною затримок є те, що пасажири не дотримуються правил ввезення товарів до Шенгенської зони. Найчастіше митники звертають увагу на ввезення з України цигарок, алкоголю, молочної та м’ясної продукції.

Оформлення протоколів про порушення вимагає багато часу, тому потяги можуть простояти на кордоні до двох годин. Таке запізнення призводить до того, що основний потяг, до якого у Кошице мали б приєднати групу вагонів із Чопа, рушає до Праги без пасажирів з України.

Тоді вагони поїзда Чоп – Прага приєднують на наступного складу потягу до Праги. Для пасажирів це означає до 6 годин очікування на станції Кошице.

Також відбувається тривала перевірка пасажирів потяга словацької компанії ZSSK Мукачево – Кошице, який проходить контроль перед потягом Чоп-Прага. Це теж є причиною затримки поїздів. Така ситуація відбувається щотижня, кажуть в RegioJet.

Пасажирів потягу Чоп-Прага попереджають про штрафи до 5000 євро – за що можуть покарати

Перевізник вимагатиме компенсацію з пасажирів

Чеський перевізник домовився зі словацьким ZSSK про спільну процедуру щодо компенсації з винних пасажирів та підготував плакати із попередженням про заборонені товари.

“Тривалість контролю залежить від вас – дотримання обов’язків, як обмеження кількості перевезеного товару (сигарети та алкоголь) або виключення з транспортування заборонених предметів (м’ясо, молоко, фрукти та овочі), дозволить нам продовжити подорож без затримок”, – звертаються до пасажирів на сторінці чеської залізничної компанії.

Зазначається, що порушення правил може призвести до:

значної затримки поїзда;

висадки з поїзда і відмови у подальшій подорожі;

вилучення та знищення перевезеного товару;

можливість в’їзду до ЄС може бути заборонена;

звинувачення в правопорушенні або кримінальному злочині.

Також пасажирів попереджають про штраф до 5 000 євро.

“Ми розуміємо, що ви хочете привезти подарунки з України своїм знайомим, але беріть лише ті, які не суперечать правилам. Ваша невідповідальна поведінка може затримати поїзд, в якому їдуть ще 150 пасажирів”, – говориться в оголошенні перевізника. “Як тільки пасажири затримують потяг з власної вини, ми маємо штраф у розмірі 1000 крон за хвилину, що відповідає 4800 євро за 120 хвилин”, – зазначає власник RegioJet Радім Янчура.

За його словами, ще нікому штраф не виписували. Пасажирів попереджають через смс-повідомлення.

Втім, пасажири кажуть, що митники надто прискіпливі саме у пункті пропуску “Чорна- над-Тисою”. Поїзд можуть затримати через кілька яблук, хоча на інших пунктах пропуску на провезення їжі можуть не забороняти.

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