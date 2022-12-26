Священників УПЦ МП можуть виселити з храмів Києво-Печерської Лаври: що відомо

З 1 січня священників УПЦ МП можуть виселити з двох храмів Києво-Печерської Лаври. А саме Успенського і Трапезного соборів, передає НСН.

Відповідну заяву зробив митрополит Павло (Лебідь). Відео його звернення до парафіян опублікувала журналістка Соня Кошкіна.

«Мені стало відомо, це поки що не точні чутки. У нас закінчується договір оренди Трапезного та Успенського соборів. Негласно нам підтвердили, що вже наступної неділі або в суботу нас не пустять у ці храми – ні до одного, ні до іншого. Я вам це сьогодні кажу, щоб ті почули, за кого ми голосували», сказав митрополит Павло звертаючись до своїх парафіян.

Священників УПЦ МП можуть виселити з храмів Києво-Печерської Лаври

За його словами, «ті, за кого ми голосували, зараз чинять підступи щодо церкви» (УПЦ МП – авт.). А ще митрополит Павло поскаржився, що декілька разів телефонував міністру Культури Олександру Ткаченко. Але останній не брав телефон. До того ж у Міністерстві культури прокоментували заяву скандального священника.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала імена священників, проти яких в Україні запровадили санкції.

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