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Хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО – в СБУ назвали імена

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церковний список

Стало відомо, хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО. СБУ опублікувала імена священників, проти яких в Україні запровадили санкції, передає NNS.

До вищезгаданого списку потрапили 10 осіб, які є представниками або пов’язані з УПЦ МП.

Хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО

  1. Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
  2. Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
  3. Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
  4. Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
  5. Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
  6. Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
  7. Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
  8. Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
  9. Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
  10. Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО - в СБУ назвали імена

Більшість з них перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. За даними СБУ, фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами. А саме:

  • запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
  • погодились на співпрацю з окупаційною владою;
  • просувають проросійські наративи;
  • виправдовують військову агресію росії в Україні.

Хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО - в СБУ назвали імена

«Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення», повідомили в СБУ.

Тепер вищезгадані особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та не мають права інтелектуальної власності.

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