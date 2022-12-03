Хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО – в СБУ назвали імена

Стало відомо, хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО. СБУ опублікувала імена священників, проти яких в Україні запровадили санкції, передає NNS.
До вищезгаданого списку потрапили 10 осіб, які є представниками або пов’язані з УПЦ МП.
Хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
Більшість з них перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. За даними СБУ, фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами. А саме:
- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
- просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію росії в Україні.
«Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення», повідомили в СБУ.
Тепер вищезгадані особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та не мають права інтелектуальної власності.
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