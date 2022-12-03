Хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО – в СБУ назвали імена

Стало відомо, хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО. СБУ опублікувала імена священників, проти яких в Україні запровадили санкції, передає NNS.

До вищезгаданого списку потрапили 10 осіб, які є представниками або пов’язані з УПЦ МП.

Хто потрапив у «церковний список» санкцій РНБО

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ); Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври); Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський); Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський); Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон); Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій); Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік); Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій); Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей); Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Більшість з них перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. За даними СБУ, фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами. А саме:

запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;

погодились на співпрацю з окупаційною владою;

просувають проросійські наративи;

виправдовують військову агресію росії в Україні.

«Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення», повідомили в СБУ.

Тепер вищезгадані особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та не мають права інтелектуальної власності.

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