Прославляли «руський мир» – священникам з Києво-Печерської Лаври повідомили про підозру

Священникам з Києво-Печерської Лаври повідомили про підозру. Під час богослужіння вони разом з парафіянами вихваляли «руській мір», передав NNS.

«У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного зі священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями», йдеться в повідомленні.

Священникам з Києво-Печерської Лаври повідомили про підозру

Вищезгадані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Даний інцидент стався 12 листопада. Тоді у Лаврі відверто співали проросійські пісні. Відео “концерту” у соціальній мережі опублікував священник ПЦУ Михайло Омелян. Відразу на цей інцидент відреагував очільник СБУ Василь Малюк.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», сказав він.

Джерело – СБУ

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