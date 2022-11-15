Мобільні оператори повідомили про можливі перебої зі зв’язком. Причиною цього став наймасованіший удар Росії по Україні. Повідомляє NNS.

Відповідні повідомлення Vodafonе та Київстар опублікували на своїх сторінках у Твіттер.

«Друзі, через обстріли і нестачу живлення можуть виникати тимчасові обмеження в роботі наших послуг. Ми працюємо. Тримайтеся там”, наголосили у Vodafone Ukraine.

У Київстар, на час відновлення мобільного зв’язку абонентів закликали користуватися національним роумінгом.

«Подекуди може зникати зв’язок унаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом», йдеться у повідомленні мобільного оператора.

Джерело – Укрінформ

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