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Мобільні оператори повідомили про можливі перебої зі зв’язком

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Мобільні оператори повідомили про можливі перебої зі зв'язком

Мобільні оператори повідомили про можливі перебої зі зв’язком. Причиною цього став наймасованіший удар Росії по Україні. Повідомляє NNS.

Відповідні повідомлення Vodafonе та Київстар опублікували на своїх сторінках у Твіттер.

«Друзі, через обстріли і нестачу живлення можуть виникати тимчасові обмеження в роботі наших послуг. Ми працюємо. Тримайтеся там”,  наголосили у Vodafone Ukraine.

У Київстар, на час відновлення мобільного зв’язку абонентів закликали користуватися національним роумінгом.

Мобільні оператори повідомили про можливі перебої зі зв'язком

«Подекуди може зникати зв’язок унаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом», йдеться у повідомленні мобільного оператора.

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Джерело – Укрінформ

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