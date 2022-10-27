Мобільні оператори пояснили, чому під час віялових відключень зникає зв’язок та мобільний інтернет

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, українці змушені заощаджувати електроенергію та шукати альтернативні засоби живлення. Проте це не єдина проблема. Українці скаржаться, що під час відключень зникає зв’язок та мобільний інтернет

Liga.Tech запитала у мобільних операторів Vodafone, lifecell та Київстар, чому під час віялових відключень українці не можуть користуватися звʼязком. Про це повідомляє NNS

Як працюють базові станції під час віялових відключень

Робота обладнання мобільного звʼязку та інтернету залежить від електропостачання. Усі базові станції оснащені резервними джерелами живлення. Це батареї, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. У середньому вони можуть забезпечувати роботу протягом чотирьох-пʼяти годин після вимкнення електроенергії, поясняюють оператори.

Якщо відбувається прогнозоване відключення або короткострокова відсутність живлення, мобільна мережа автоматично переходить на резервні джерела і продовжує працювати. Якщо за цей час живлення не з’являється – доводиться переходити на генератори.

“Всі важливі структурні компоненти мережі, як-от комутатори та вузлові базові станції, обладнані стаціонарними дизель-генераторами. Для підтримання роботи іншого обладнання у випадках тривалих відключень електроенергії компанія використовує пересувні дизель-генератори”, – кажуть у Київстар.

Чому зникає зв’язок

Київстар, як і інші оператори, мають великий парк таких дизель-генераторів. Однак, якщо відключення електроенергії є тривалими і масштабними та охоплюють одночасно різні райони, міста чи села, абоненти можуть відчувати складнощі зі зв’язком та інтернетом. Це пов’язано з тим, що доставлення альтернативних елементів живлення одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків потребує часу.

За словами оператора, співробітники та підрядні організації намагаються робити це максимально оперативно. Звичний режим роботи телекoммереж відновлюється одразу після стабілізації електропостачання.

“Стабільність роботи мережі залежить від тривалості та масштабів відключення електроенергії. Якщо живлення відсутнє довгий час на значній території України, то нам досить складно забезпечити роботу всього обладнання на генераторах. Зазвичай перевага віддається комутаторам і вузловим сайтам. Тобто загалом мережа працює, але періодично в різних населених пунктах виникають проблеми зі зв’язком”, – пояснюють у lifecell. “На жаль, у разі зникнення напруги насамперед відключається домашній Wi-Fi, тож усі клієнти, звичайно, переходять на мобільний інтернет”, – додають у Vodafone. Навіть за умов, що всі елементи мобільної мережі працюють, як і раніше, мобільна мережа зазнає лавиноподібного росту навантаження, і це впливає на швидкість мобільного інтернету у кожного користувача.

Чи можна стабілізувати зв’язок під час відключень

У Vodafone кажуть, що вже працюють із цією задачею. Розширюють ємність мережі там, де це можливо, за допомогою додаткових спектрів та інших технічних рішень. Цього року оператор вже зробив розширення радіоспектру в трьох областях: Закарпатській, Чернівецькій та Полтавській, де трафік значно зріс у зв’язку з масовою міграцією населення через повномасштабну війну.

Однак передбачити географію та час абсолютно всіх майбутніх піків трафіку наперед непросто. Також мобільні мережі мають свої обмеження, пов’язані з законами фізики, поясняюють у Vodafone. Наприклад, у великих містах іноді фізично неможливо додати ємності завдяки встановленню додаткових базових станцій через вплив інтерференції.

“Ми постійно намагаємось збільшувати кількість батарей на наших технологічних майданчиках, оперативно довозити паливо для безперебійної роботи генераторів, щоб люди мали можливість виходити на зв’язок за будь-яких умов”, – кажуть у lifecell.

Кілька тижнів тому вони розпочали тестувати живлення від сонячних батарей, щоб зробити своє обладнання більш автономним у разі відключень.

Таке обладнання встановлено на одному з технологічних майданчиків на півдні України. Кількість і потужність сонячних панелей розраховані таким чином, щоб забезпечувати цілодобову роботу обладнання, незважаючи на сезонність та кількість сонячного світла.

Від накопиченої сонячної енергії заряджаються й автономні акумулятори. Їхньої ємності вистачає на 36 годин автономної роботи. Сонячні панелі можуть працювати за температури від -20 до +40 °С і не потребують спеціального обслуговування. Якщо пілотний проєкт стане успішним, його масштабуватимуть.

Як допомогти операторам під час відключень

У Vodafone дали декілька рекомендацій, які допоможуть зменшити навантаження на мережу. Як кажуть у компанії, якщо всі виконають ці прості дії, операторам буде легше забезпечити надійний доступ до мобільного інтернету:

вимкніть автозавантаження медіа в месенджерах;

не використовуйте під час відключень електроенергії застосунки, які споживають великий обсяг трафіку (наприклад, YouTube) або встановіть низьку якість відео.

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