СБУ відреагувала на скандал у Києво-Печерській Лаврі. Напередодні там співали пісень, які вихваляють росію. Повідомляє NNS.

Як повідомили в СБУ, ця ситуація не залишиться без відповідної реакції.

СБУ відреагувала на скандал у Києво-Печерській Лаврі

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», сказав керівник СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, на 262 день відкритої агресії Росії проти України у Києво-Печерській Лаврі відверто співали проросійські пісні. Ця новина дуже обурила українське суспільство.

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