Україна не має засобів захисту від іранських балістичних ракет – ЗСУ

Україна не має засобів захисту від іранських балістичних ракет. Про це повідомив на брифінгу речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає NNS.

В українській армії наразі немає таких засобів протиракетної оборони, які б могли боротися з іранськими балістичними ракетами, які Росія замовила в Ірану.

“На жаль, ми маємо інформацію, що росія буде посилювати свої спроможності за допомогою іранських балістичних ракет. Наші спеціалісти (зенітно-ракетних військ) кажуть, що кращий захист проти них — це знищити їх на складах. Бо наразі Україна не має таких систем протиракетної оборони, щоб ефективно їм протидіяти”, — зазначив він.

За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії.

Також Ігнат розповів про роботу німецької системи ППО IRIS-T. Він зазначив, що ця система показала себе чудово і вже пройшла бойове хрещення.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили у понеділок, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України.

У Генштабі повідомили, що Іран пообіцяв РФ направити на її територію інструкторів та помічників для навчання операторів з використання перспективних ударних дронів “Arash-2”.

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