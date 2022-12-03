Чи перейшла Києво-Печерська лавра до ПЦУ – роз’яснення

Вчора в інформпросторі України з’явилася новина про те, що Києво-Печерська лавра нібито перейшла до ПЦУ. І усі прихильники української церкви почали висловлювати бурхливу радість з цього приводу. Проте, дана інформація не відповідає дійсності. У ситуації розбиралась NNS – публікуємо роз’яснення.

Коментар міністра Культури Олександра Ткаченка

Поки про передачу Києво-Печерської Лаври у користування ПЦУ не йдеться, заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Він пояснив, що 2 грудня зареєстрували юридичну особу ПЦУ в монастирі на території Верхньої Лаври, де розташований заповідник

Нижня Лавра зараз — у користуванні УПЦ, проте, наголосив Ткаченко, вся Києво-Печерська Лавра — державна власність.

За словами міністра, рішення про перереєстрацію монастиря було ухвалено ще раніше, але це зайняло час, тому інформація про це з’явилася у держреєстрі лише у грудні. І так співпало, що сталося це саме на фоні масштабних обшуків у храмах УПЦ, а також указу Зеленського про санкції.

Ткаченко додав, що протягом двох місяців згідно з рішенням РНБО перевірятимуть, як УПЦ використовує державне майно Лаври.

Коментар секретаря РНБО Данилова

Передача храмів Києво-Печерської лаври в користування ПЦУ неможлива поки що – сказав Данілов.

За його словами, нині тривають слідчі дії щодо окремих священиків УПЦ, які служать на території Києво-Печерської лаври, а також щодо діяльності церкви УПЦ. Однак про передачу приміщень ПЦУ не йдеться.

«Я не бачив ні одного документа, щоб Україна в особі Кабінету міністрів або інших організацій підписала угоду, що певна інституція буде користуватися тими чи іншими приміщеннями. Будь-хто за будь-якою адресою може зареєструвати організацію. Однак для цього має бути згода власника – народу України», – сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що на рівні держави заборонити діяльність церкви УПЦ та завдяки цьому видворити її з території Києво-Печерської лаври, поки що неможливо. Спочатку мусить бути проведена експертиза документів та доведено зв’язок УПЦ з Російською державою.

«У нас є Конституція, у нас всі вільні у своїх правах. Якщо організація працює за законами нашої держави, її ніхто не заборонить. Ми живемо у вільному суспільстві, у нас не Росія, де все заборонено. Там тільки одна людина може вирішувати, як вам жити та як вам дихати – у нас вільне суспільство. Якщо певна організація буде працювати не на користь нашої держави, вона буде закрита відповідно до нашого законодавства. Однак зараз ні про передачу, ні про закриття не йдеться. Йдеться про те, що треба розібратися відповідним органам. Якщо буде доведено і будуть підтвердження, що вони співпрацюють з РФ і мають відношення до РФ, вони будуть закриті», – пояснив Данілов.

Указом президента визначено перелік тих осіб, які підпали під санкції. І серед них – служителі УПЦ, які мають прямий стосунок до Києво-Печерської лаври – намісник Лаври Павло та екс-нардеп Новинський.

«Під час засідання в Президента було питання, чи є серед інших конфесій служителі, які мають статтю про державну зраду. Виявили, що тільки представники цієї церкви мають кримінальні провадження за цією статтею. Якщо в організації є невідповідність у документах, вона має їх виправити. Так само ніхто не буде закривати очі на діячів, які працюють на країну-терориста, яка вбиває наших дітей, наших людей, знищує нашу країну. Будь-яка співпраця буде знищуватися в корінь. Не зважаючи на прізвища, заслуги та ордени та медалі, які вони будь-коли отримували в нашій країні. Якщо вихваляють Путіна, попа кремлівського, ми ні в якому разі не будемо це терпіти», – додав секретар РНБО.

Коментар митрополита Київського і всієї України Епіфанія

Реєстрація Києво-Печерської лаври як монастиря у складі Православної церкви України є вагомим кроком для повернення туди української молитви.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Сьогодні ми заклали один із наріжних каменів у міцну основу Помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині — Печерської Лаври», — написав він у Фейсбуці 2 грудня.

Втім, зазначив, Епіфаній, «насправді ще багато питань потребують відповідей та рішень».

«Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона — як новонароджене немовля», — додав предстоятель ПЦУ.

Він закликав вірян зберігати спокій та дочекатися, коли у святині зазвучить молитва української мовою за мир та вигнання агресора з нашої країни.

Як відомо, 1 грудня президент Володимир Зеленський доручив внести до Ради законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Вже 2 грудня представник ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.

Для довідки

Києво-Печерська лавра – резиденція предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія. Вона перебуває у віданні УПЦ МП, і належить державі. Відповідає за об’єкт МКІП. 79 споруд Києво-Печерської лаври з 2013 року перебувають у безоплатному користуванні у чоловічого монастиря УПЦ МП за розпорядженням КМУ.

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