Чи рекомендуватиме Мінкульт продовжувати оренду УПЦ МП двох храмів у Києво-Печерській Лаврі (відео)

27 грудня стало відомо, чи рекомендуватиме Мінкульт продовжувати оренду УПЦ МП двох храмів у Києво-Печерській Лаврі, передає НСН.

Міністерство культури та інформаційної політики не рекомендуватиме Лаврському заповідникові продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору і Трапезної церкви. Відповідну інформацію в ефірі телемарафону оприлюднимо Міністр культури Олександр Ткаченко.

Чи рекомендуватиме Мінкульт продовжувати оренду УПЦ МП двох храмів у Києво-Печерській Лаврі

Термін оренди цих храмів спливає 31 грудня 2022 року. За словами міністра культури Олександра Ткаченко, в цих храмах богослужіння не відбуватимуться, поки урядова комісія не завершить перевірку їх використання. Він зазначив, що майно Нижньої лаври перевірять на правомірність використання УПЦ МП. Результати перевірки вирішать подальшу долю монастирського комплексу.

Напередодні намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до Володимира Зеленського з проханням залишити Успенський та Трапезний собори за УПЦ МП.

Інформацію щодо закінчення оренди двох храмі УПЦ МП на території Києво-Печерської Лаври, в останній день нинішнього року оприлюднила журналістка Соня Кошкіна.

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Чи перейшла Києво-Печерська лавра до ПЦУ – роз’яснення