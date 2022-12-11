Як в Івано-Франківську зустріли новопризначеного скандального єпископа УПЦ МП: відео

В Івано-Франківську люди з протестами зустріли новопризначеного скандального єпископа УПЦ МП. Донедавна він був секретарем у Чернівецько-Буковинській єпархії, передає НСН.

Як зустріли новопризначеного скандального єпископа УПЦ МП

На акцію протесту прийшли декілька десятків людей. Проте парафіяни міцної статури випровадили їх за двері. Але люди продовжили свою протестну акцію під стінами храму.

«Вони збирали гроші та надсилали їх в Росію, в Кремль. За ті гроші купують зброю і нас вбивають, — каже протестувальник Ярослав Салига. — Кіріл благословляє росіян на війну з українцями. І ці церкви Московського патріархату підтримують у цьому Гундяєва. Ми сподіваємося, що переконаємо парафіян. Хочемо провести дискусію і зрозуміти їхню позицію. Бо вони говорять одне, а насправді роблять інше», розповів один з протестувальників.

За підрахунками поліції, на акцію протесту прийшло майже 70 людей.

Що відомо про новопризначеного скандального єпископа УПЦ МП

Новопризначеним єпископом виявився Никита (Сторожука). Донедавна він був секретарем у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП. Нещодавно у цій єпархії СБУ проводила обшуки. Під час слідчих дій виявили Сторожука із 17-річним хлопцем-хористом. Вони обоє були роздягнутими. Тоді архимандрит заявив, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ. Окрім того, в ході обшуків був виявлений російський паспорт у митрополита в Чернівцях Мелетія (Єгоренка). А ще викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, від яких вони отримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

В церквах УПЦ МП знайдено антиукраїнські матеріали – СБУ