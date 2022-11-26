«Роздягнули і фотографували» – священики УПЦ прокоментували обшуки СБУ

Священники Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ прокоментували обшуки СБУ, повідомляє NNS. Нагадаємо, обшуки 25 листопада пройшли, зокрема, у Свято-Миколаївському соборі. За словами архимандрита Никити, о 7-й годині ранку правоохоронці увірвались в приміщення, вивели всіх з кімнат, приставили до стіни, роздягнули та фотографували. Обшуки тривали 12 годин.

«О 7:00 ми почули незрозумілі звуки. Виламали двері. Нас вивели зі своїх кімнат, усіх, хто перебував у єпархії, приставили до стіни, роздягнули й виявляється сфотографували», сказав священник.

Архимандрит Микита не прокоментував знайдені документи про російські громадянства та «методички» з Москви. Але він пообіцяв надати більше інформації про обшуки.

Священники Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ прокоментували обшуки СБУ

Зазначимо, під час обшуку співробітники СБУ застали момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никити з 17-річним хлопцем, який співає в місцевому хорі. Напередодні, 23 листопада архімандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Джерело – сайт «Суспільне»

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