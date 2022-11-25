Хорист у ліжку зі священником та література про російський імперіалізм: що знайшло СБУ у парафіях УПЦ МП

У двох парафіях УПЦ МП СБУ знайшло хориста у ліжку зі священником та література про російський імперіалізм. Напередодні правоохоронці провели обшуки у Тернопільській й Чернівецько-Буковинській єпархії. Повідомляє NNS.

Що знайшло СБУ у Тернопільській єпархії

Служба безпеки України провела обшук у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ МП, ректора Почаївської духовної семінарії Іова (Смакоуза). У священника знайшли російську літературу, яка возвеличує імперіалізм, та вилучили техніку. Знайдене він використовував для пропаганди цінностей рф і антиукраїнської агітації.

Цей обшук проходив в рамках кримінального провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової чи національної належності або релігійних переконань (ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України).

Що знайшло СБУ у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП

«Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур», повідомили в СБУ.

Окрім того, правоохоронці викрили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримували «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після початку війни росії в Україні. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті.

Вони вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію рф, розповідати про нібито утиски «московської церкви» й не тільки. Також СБУ знайшло склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

«Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка «героя росії», підписана міністром оборони рф за «захоплення Криму» у 2014 році», розповіли в СБУ.

За даним фактом, в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.

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