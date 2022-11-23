Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі в Києві та Корецькому Свято-Троїцькому монастирі і в приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ Рівненської області.

Загалом працівники спільно з Нацполіцією та Нацгвардією перевірили понад 350 церковних споруд та 850 осіб.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає NNS.

Понад пів сотні осіб, серед яких були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, залучили до поглиблених контррозвідувальних опитувань. Зокрема, їх опитували з використанням поліграфа.

Деякі з них під час перевірки документів надали паспорти та військові квитки СРСР. Дехто не мав оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мав паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження.

Під час безпекових заходів співробітники СБУ виявили:

проросійську літературу, яка використовується під час навчання в семінарії та приходських школах, зокрема для пропаганди “русского міра”;

понад 2 млн грн, понад $100 тис. та кілька тисяч російських рублів.

Усі виявлені матеріали передадуть для експертних досліджень.

Крім того, під час контррозвідувальних заходів на території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний українець, який може бути причетний до протиправної діяльності в Україні проросійського інформаційного агентства Антван.

За свідченнями СБУ, цей чоловік є довіреною особою громадянина РФ Орлова О.В, якому належить однойменна російська компанія ANTVAN GROUP.

Росіянин донедавна володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування.

Після відкриття кримінального провадження це майно заарештовано.

У СБУ наголошують: безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства.

У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості щодо діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду й віросповідання, як це визначено Конституцією України, – наголосили у відомстві.

Джерело: СБУ

СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі (фото)