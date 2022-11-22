СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі (фото)

Представники Служби безпеки України зранку 22 листопада проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомляє NNS з посиланням на пресслужбу СБУ.

В СБУ вказують, що обшуки відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у межах роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

«Зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян», зазначили в СБУ.

У спецслужбі пояснили, що проводять обшуки для:

недопущення використання лаври як осередку «русского міра»;

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За участі представників церкви правоохоронці оглядають територію та приміщення лаври, шукаючи заборонені до обігу предмети.

Також спецслужба перевіряє людей на території Лаври, щоб виявити, чи не причетні вони до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

В СБУ переконують, що всі їхні дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошують, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії.

Джерело: СБУ

“Пробуждается матушка-Русь” – у Києво-Печерській Лаврі співають проросійські пісні (відео)