В чотирьох областях СБУ провела обшуки в храмах УПЦ МП: що знайшли

В чотирьох областях України СБУ провела обшуки в храмах УПЦ МП. Під час слідчих дій правоохоронці виявили російські паспорти, «перепустки федеральних радників рф» та прапор «новоросії», передає НСН.

Служба безпеки України завершила обшуки у храмах УПЦ МП, які знаходяться у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Так, слідством встановлено, що місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору, був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських окупантів втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

«На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсону. В результаті подальшого огляду церковних приміщень знайдено перепустки, виписані на ім’я «федерального советника военно-гражданской администрации рф» та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону рашистами», йдеться в повідомленні СБУ.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Окрім того, правоохоронці провели обшуки й в інших святинях УПЦ МП.

В чотирьох областях СБУ провела обшуки в храмах УПЦ МП

«У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої «новоросії» та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів. А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії та Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами рф», розповіли в СБУ.

Ще в одному монастирі Житомирської області правоохоронці знайшли особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла. А в приміщеннях Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим.

Всі вилучені матеріали направили на експертизу, для проведення подальших процесуальних дій.

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