В церквах УПЦ МП знайдено антиукраїнські матеріали – СБУ

В церквах УПЦ МП СБУ знайшла антиукраїнські матеріали. Напередодні правоохоронці провели обшуки на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії, передає NNS.

Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови. А також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.

«Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень», йдеться в повідомленні СБУ.

В церквах УПЦ МП знайдено антиукраїнські матеріали

До того ж СБУ вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского». Її було виявлено в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло росіянам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

«Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи», наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 25 листопада СБУ провела обшуки у Чернівецько-Буковинській єпархіях. Того дня співробітники СБУ застали момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никити з 17-річним хлопцем. Згодом священники цієї єпархії прокоментували проведені правоохоронцями обшуки.

Джерело – СБУ

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