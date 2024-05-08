В НСЗУ розповіли, чи можуть рідні пацієнта за необхідності отримати ліки за електронним рецептом

Пацієнут не обов’язково особисто бути присутнім в аптеці при отриманні ліків чи медвиробів за електронним рецептом за програмою реімбурсації.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НСЗУ.

Чи можуть рідні пацієнта отримати ліки за електронним рецептом – пояснення НСЗУ

Інформація про те, що пацієнт з е-рецептом має прийти по “Доступні ліки”, інсулін чи інші ліки або медвироби програми реімбурсації лише особисто, не відповідає дійсності.

При необхідності ліки пацієнту за е-рецептом можуть отримати рідні, лише повідомте їм номер рецепту. В аптеку не обов’язково вирушати особисто.

Як повідомили в НСЗУ, в аптеці потрібно повідомити фармацевту 16-значний номер рецепта. А далі обрати із запропонованих фармацевтом ліків саме ті, які потрібні. Тож попередьте тих, хто отримуватиме для вас ліки, які саме препарати потрібні, в якій кількості, якого виробника.

Якщо в аптеці відсутнє необхідне торговельне найменування ліків, то його можна замовити та забрати через кілька днів. Або звернутись до іншої аптеки, що відпускає “Доступні ліки”.

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