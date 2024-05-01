Електронний рецепт створюється в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) на основі медичних записів про стан здоров’я пацієнта. Який термін дії е-рецепту.

Як отримати електронний рецепт та скільки він діє розповідають Новини України-НСН з посиланням на МОЗ.

Термін дії має е-рецепт на “Доступні ліки”:

30 календарних днів – на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;

30 календарних днів – на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;

30 календарних днів – на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);

10 днів – на наркотичні лікарські засоби.

Термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів.

Електронний рецепт на ліки – скільки діє та як отримати

Як отримати електронний рецепт

1. У системі повинні бути зафіксовані діагноз та призначення лікаря.

2. Варто обговорити з лікарем можливість виписати електронний рецепт дистанційно. У електронній медичній картці повинен бути вказаний актуальний номер телефону.

3. З лікарем можна зв’язатися у зазначений час. Способи зв’язку: робочий телефон, електронна пошта або будь-який зручний месенджер.

4. При формуванні е-рецепта лікарем пацієнт отримує СМС з номером рецепта та кодом погашення.

5. Оберіть аптеку, яка відпускає ліки за е-рецептом.

6. У аптеці пред’явіть фармацевту номер та код погашення рецепта. Потім можна обрати лікарський засіб, призначений лікарем.

МОЗ попереджає, що якими б звичними та безпечними не здавалися рецептурні ліки, неправильне застосування їх може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання.

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