Електронні лікарняні в Україні були введені в дію понад 2 роки тому. Але є винятки. У МОЗ пояснили, коли можуть видати паперовий лікарняний

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на МОЗ..

У деяких випадках лікарі мають право виписати паперовий лікарняний замість електронного листка непрацездатності.

У яких випадках можуть виписати паперовий лікарняний – пояснили у МОЗ

Це можливо лише у випадках:

якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

якщо лікар не може підключитися до електронного реєстру листків непрацездатності (система Пенсійного фонду України) та реєстру медичних висновків в ЕСОЗ понад 7 днів;

якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ;

якщо пацієнт звернувся за продовженням лікарняного з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок війни.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що паперові лікарняні мають право виписувати під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його закінчення. У деяких випадках можуть поєднувати електронні та паперові лікарняні.

Електронні лікарняні

Як відомо, Україна перейшла на використання електронних лікарняних. Оформити їх може сімейний лікра. Термін дії листка непрацездатності залежить від тяжкості захворювання. Лікарняний лист може діяти до 15 днів, а у важких випадках до одного місяця.

Ще новини України: Безкоштовне лікування безпліддя в Україні – усі деталі від МОЗ