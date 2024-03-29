У Пенсійному фонді України розповіли, яка різниця між е-лікарняним та медичним висновком про тимчасову непрацездатність

Про це повідомила прес-служба ПФУ у Донецькій області, передає НСН.

Так, українці іноді задаються питанням, яка ж різниця між е-лікарняним та медичним висновком про тимчасову непрацездатність. Однак у ПФУ звернули увагу на те, що різницю між ними необхідно розуміти. Адже це два різні електронні документи, тісно пов’язані між собою, оскільки свідчать факт тимчасової непрацездатності людини.

Зокрема, медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) – це електронний документ, який:

свідчить про тимчасову непрацездатність;

містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи щодо тимчасової втрати працездатності;

є основою для створення е-лікарняного.

Як зазначається, лікар створює МВТН в Електронній системі охорони здоров’я на підставі медичних записів (включаючи основні дані, які містяться у сімейного лікаря, такі як паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер мобільного телефону тощо).

В чому різниця між е-лікарняним та медичним висновком про тимчасову непрацездатність – пояснення ПФУ

На основі МВТН формується електронний лист непрацездатності.

У свою чергу е-лікарняний (аркуш непрацездатності в електронному вигляді) – електронний документ, який:

засвідчує факт тимчасової непрацездатності;

є підставою для звільнення з роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При цьому е-лікарняний формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України на підставі успішно створеного МВТН або рішення органу опіки та піклування.

Дізнатися про формування е-лікарня через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можна за посиланням – https://tinyurl.com/4ehbcezw.

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