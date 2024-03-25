Як отримати лікарняний дистанційно: 5 простих кроків

В Україні ще триває епідсезон, епідсезон триває, кількість респіраторно-вірусних сезонних захворювань, таких як ГРВІ, COVID-19 та грип, залишається досить високою. Громадяни можуть отримати лікарняний дистанційно – не відвідуючи лікаря.

Про це нагадують у МОЗ, передає НСН.

Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів ГРВІ, COVID-19 чи грип і звернутися до лікаря для експертизи тимчасової непрацездатності дистанційно.

Як отримати лікарняний дистанційно

Для цього потрібно зробити наступне:

Зверніться до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

Ви отримаєте смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності (МВТН) від електронної системи охорони здоровʼя.

МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Тепер чекайте смс-повідомлення вже від Пенсійного фонду – з номером лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно.

Повідомте роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Побачити ваш листок він зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.

Звертаємо вашу увагу, що за необхідності продовжити МВТН на період понад пʼять календарних днів – ви маєте обов’язково з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Дистанційно можна отримати й електронний рецепт, який лікар може виписати для лікування. Нагадаємо, що навіть перший електронний рецепт відтепер можна отримати без особистого прийому.

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