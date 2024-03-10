Українські ветерани та ветеранки мають право на безкоштовні ліки за декількома програмами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів України, передає НСН.

Безкоштовні ліки для ветеранів: як отримати медикаменти та хто має право на це

У повідомленні сказано, що для лікування та профілактики хронічних захворювань ветерани, зокрема, можуть безоплатно або з невеликою доплатою отримати медикаменти за програмою “Доступні ліки”.

На сьогодні у програмі 532 препарати від:

серцево-судинних захворюваннях (зокрема, для профілактики інсультів та інфарктів);

діабету І і ІІ типу, нецукрового діабету;

хронічного обструктивного захворювання легень;

розладів психіки та поведінки, епілепсії;

хвороби Паркінсона;

болю та для паліативних хворих й імуносупресанти.

Для отримання лікарських засобів за програмою “Доступні ліки” ветеранам необхідно мати електронний рецепт від сімейного або лікуючого лікаря. Їх можна забрати в аптеках, які мають договір із Національною службою здоров’я та позначені спеціальною наліпкою з логотипом НСЗУ.

Централізовані державні закупівлі передбачають закупівлю певних лікарських засобів за державні кошти. Зокрема, це препарати для лікування онкології, серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, туберкульозу, розладів психіки та поведінки й багато інших. Повний перелік ліків можна подивитися за посиланням.

Крім того, пацієнтам у лікарнях та на амбулаторному лікуванні надають препарати з Національного переліку основних лікарських засобів, включаючи ліки при серцевій недостатності, туберкульозі, гепатитах, Паркінсона, гормонах, інсулінах і протисудомних. Медичні заклади повинні самостійно закуповувати ці ліки для пацієнтів на 100%.

Інформація про наявність медикаментів оновлюється щотижня на сайтах місцевих органів влади та на інформаційних стендах лікарень. Щоб перевірити, чи включені ліки в Національний перелік, можна скористатися сервісом “Ліки контроль” за посиланням.

Також безоплатно отримати ліки ветерани та ветеранки можуть завдяки місцевим програмам забезпечення медикаментами. Їх вартість відшкодовується з бюджетів ОТГ.

Найчастіше це препарати для важкохворих та пацієнтів із рідкісними захворюваннями. Для отримання ліків за даними програмами варто звернутися до органів місцевого самоврядування.

“Важливо – якщо вас змушують купувати ліки, які мають бути в наявності в лікарні, негайно телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 16-77”, — додали у Мінветеранів.

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