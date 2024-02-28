У Пенсійному фонді України розповіли, чому можуть не оплатити лікарняний лист іякі помилки можуть бути
Фінансування для оплати лікарняних роботодавцю здійснюється Пенсійним фондом України на підставі поданої заяви-розрахунку, що містить інформацію про суми коштів, нараховані застрахованим особам.
Чому можуть не оплатити лікарняний, розповідає НСН посилаючись на ПФУ.
Що треба знати про лікарняний
Заяву-розрахунок, подану страхувальником в електронному вигляді, може бути відхилено лише з причини наявності помилок.
У яких випадках можуть не оплатити лікарняний лист: головні помилки
Які помилки можуть бути
- Неправильно заповнено реквізити страхувальника: місцезнаходження (вказано не повністю або з помилками), номер рахунку, МФО банку тощо;
- Не внесено дані щодо належності застрахованої особи до пільгової категорії (наприклад, до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи);
- Невідповідність між набутим страховим стажем застрахованої особи (за останні 12 місяців), і тим, що зазначений в Реєстрі застрахованих осіб;
- Неправильно розраховано суму виплат за листком непрацездатності.
По заявах-розрахунках, що сформовані на підставі паперових лікарняних, найчастіше невірно вносяться реквізити самого листка непрацездатності та/або інформація про застраховану особу.
Причина відхилення заяви-розрахунку відображається у вигляді коментаря (в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України).
Роботодавці, які з певних причин не можуть скористатись електронним кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, можуть скласти заяву-розрахунок в паперовій формі та подати її до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України.
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