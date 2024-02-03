Для отримання виплат у 2024 році пенсіонери з-поміж ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ “Ощадбанк” або в органах Пенсійного фонду України. Це можна зробити як фізично, так і онлайн

Про е йдеться у повідомленні Пенсійного фонду, передає НСН.

Як зазначають у Пенсійному фонді, особи, які до 24.02.2022 набули статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), мають обов’язок періодично (кожні три або шість місяців) проходити фізичну ідентифікацію в АТ “Ощадбанк”. Та під час карантинних заходів (з 12.03.2020 до 01.07.2023) вона не проводилася.

“Постановою Уряду від 08.08.2023 № 837 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 і від 5 листопада 2014 р. № 637” передбачено, що для отримання виплат у 2024 році особи з-поміж ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ “Ощадбанк” або в органах Пенсійного фонду України”, – повідомляють у відомстві.

Пенсіонери з-поміж ВПО мають пройти ідентифікацію для отримання виплат у 2024 році

Як провести ідентифікацію

У пенсійному фонді стверджують, що є декілька способів проведення ідентифікації:

Особисто звернутися до відділення АТ “Ощадбанк” або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

За допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України (відповідний Порядок затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20.11.2023 № 49-2, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.12.2023 за №2111/41167).

В закордонній дипломатичній установі України:

отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з-поміж ВПО перебуває за кордоном

направити його разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку

“Оригінал посвідчення разом із заявою можна направити засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису”, – пояснюють фахівці.

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