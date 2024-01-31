Як повідомлялося раніше, з 1 березня уряд скасує грошову допомогу для значної кількості вимушених переселенців. Проте у тих, хто дійсно не має фінансової спроможності утримувати родину, є можливість поновити виплати, нагадує НСН. Деяким категоріям продовжать виплати автоматично, а більшості з тих, хто має право на продовження, доведеться повторно звернутися за призначенням. Нижче ми розкажемо, хто з ВПО може звертатися за продовженням виплат вже з 1 лютого.

Чому уряд скорочує виплати ВПО

В бюджеті України, яка веде виснажливу війну з росією, зараз критично не вистачає грошей. Тож уряд вимушений економити фінансові ресурси.

Економити вирішили на виплатах ВПО, вважаючи що далеко не всі переселенці, які покинули свої домівки, дійсно потребують державної допомоги.

Деякі мають фінанси для того, щоб купувати собі житло, відновлювати бізнес, купувати автомобілі. Багато хто має власні квартири на відносно безпечній території. В той же час грошей у держави не вистачає тим, хто дійсно не має ресурсу для забезпечення своїх родин.

Тож Міністерство соціальної політики заявляє, що хоче зробити систему виплат ВПО справедливою – держава має допомагати лише тим переселенцям, хто, дійсно, потребує допомоги.

«Метою Мінсоцполітики є забезпечення дієвої підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити власні домівки. Політика щодо підтримки ВПО спрямована на те, аби забезпечити поступову інтеграцію ВПО до приймаючих громад; стимулювати непрацюючих ВПО працездатного віку до працевлаштування; надавати ВПО цільові інструменти соціальної підтримки, які будуть відповідати на їх конкретні життєві потреби», – йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики

Виплати продовжили до 1 березня всім ВПО

26 січня уряд ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову про продовження виплат на проживання для ВПО. Виплату допомоги всім ВПО, які отримували її до 1 лютого, автоматично продовжили до 1 березня (без додаткового звернення).

З 1 березня виплати ВПО автоматично продовжили деяким категоріям

З 1 березня 2024 року виплати продовжено ще на 6 місяців для тих ВПО, які належать до найбільш вразливих категорій громадян і не мають можливості працювати, а саме:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (детальний перелік – у постанові);

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Хто з ВПО може звертатися за продовженням виплат вже з 1 лютого

Крім того, значна кількість ВПО також зможуть отримати продовження виплат ще на 6 місяців, після подання нової заяви на виплату допомоги.

Крім пільгових категорій, на подовження виплат після 1 березня можуть претендувати і інші родини. Головна умова продовження виплат для них – розмір доходу в таких родинах не перевищує 9 444 грн на одну особу.

Ще на 6 місяців виплат зможуть розраховувати родини переселенців, у яких є діти до 14 років, що не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі (офлайн та онлайн), через що батьки не мають можливості працювати.

Право на продовження допомоги матимуть родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій. А також ті родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн.

Допомога буде продовжена родинам, у яких один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (детальний перелік випадків буде оприлюднено додатково).

Крім того, допомога буде продовжена малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, та вагітним жінкам (починаючи з 30 тижня вагітності).

Цим родинам треба буде знову звернутися до центрів соціальної допомоги і написати заяву на поновлення виплат. У мінсоцполітики підкреслюють, що це можна починати робити вже з 1 лютого 2024 року. Чи можна буде поновити виплати через “Дію” – поки що невідомо.

Держава хоче стимулювати переселенців працевлаштовуватися

За даними Міністерства соціальної політики, менше половини всіх переселенців, які можуть працювати, – реально працюють.

Кількість отримувачів допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні на 01.12.2023 становить 2,6 млн осіб, серед них – осіб працездатного віку – майже 1,3 млн осіб. Проте лише близько 40% працездатних ВПО наразі працюють, більша половина – не працевлаштовані, – наголошують урядовці.

Тому вони шукають способи, як стимулювати переселенців працевлаштовуватись.

Уряд буде продовжувати виплати допомоги тим родинам, у яких непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та в сім’ї є діти, які навчаються в школах /вузах. Але якщо після перепризначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, так і не почне працювати, виплату допомоги буде припинено.

Повернулися з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватися

30 січня стало відомо, що уряд розширив допомогу переселенцям.

Відповідна постанова була ухвалена для того, щоб родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку, які повертатимуться з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватись в Україні та не мають власних джерел доходів.

Допомога призначатиметься на 6 місяців:

для родин, які повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

для родин ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Йдеться про ті родини ВПО чи громадян, які повертаються в Україну, в котрих є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості.

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