Тарифи, пенсії та соцвиплати – що зміниться для українців з 1 січня

Що зміниться для українців з 1 січня 2024 року? Про пенсії, соцвиплати, тарифи, субсидії та інше у наступному році, розповідає НСН з посиланням на NV.

З 1 січня збільшиться прожитковий мінімум, внаслідок чого зростуть пенсії, доплати і будуть підвищені розміри соціальних допомог. Також зміняться вимоги до пенсійного віку. У січні і до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати комунальні тарифи.

З 1 січня зросте мінімальна пенсія та деякі доплати

Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 січня 2024 року. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у держбюджеті на 2024 рік.

Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 грн. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости до 2361 грн.

Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 грн, тобто порівняно з 2023 роком — на 268 грн.

Також у січні зростуть:

максимальні пенсійні виплати з 20 930 до 23 610 грн;

виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік.

Також у січні зросте розмір добровільного пенсійного внеску — до 1562 грн і підвищиться доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду, — до 944 грн.

Крім цього, після збільшення прожиткового мінімуму підвищать інші надбавки до пенсії (за особливі заслуги, доплати ветеранам війни) та розміри різних соцдопомог.

Водночас, пунктом 9 Прикінцевих положень Закону Про Державний бюджет України на 2024 рік встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій.

У січні зміняться вимоги до страхового стажу в Україні

З 1 січня 2024 року в Україні зміняться вимоги до тривалості страхового стажу. Вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року стажу. Інакше доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році:

у 60 років — від 31 року стажу;

у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;

у 65 років — від 15 до 21 року стажу.

Як будуть підвищувати пенсії в 2024 році

У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи — у січні, березні та липні:

у січні 2024 року — виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму з 2 093 до 2 361 грн. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2 361 та 23 610 грн відповідно;

у січні та липні 2024 року — перерахують пенсію чорнобильцям і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2840 грн, а потім до 3200 грн;

у березні 2024 року — пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом. Нагадаємо, що цю індексацію проведуть за бальною системою. Метою нововведення є зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різний час. Наразі не відомо на скільки зростуть пенсійні виплати українців.

Після індексації в 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тис грн.

У січні ВПО продовжать отримувати виплати

Всі ВПО, які зараз отримують виплати, будуть отримувати їх і у січні. Раніше допомогу продовжили автоматично на 6 місяців, тобто з 1 серпня 2023-го до 31 січня 2024-го.

Сума допомоги для всіх осіб, які проживають в Україні і є ВПО — 2 тис грн, для людей з інвалідністю та дітей — 3 тис грн.

Кому з ВПО продовжать виплати в 2024 році без додаткового звернення

Згідно з постановою КМУ № 332 виплати ВПО можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тим переселенцям, які вперше звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року.

Таким чином, виплати визначеним категоріям ВПО будуть продовжувати автоматично ще на пів року, починаючи з 1 лютого 2024 року, оскільки перший шестимісячний період закінчується для них 31 січня 2024 року.

Раніше прийняли рішення, що з 1 грудня 2023 року виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. Це нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року № 1226.

Відповідна допомога сім’ї буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

а також — фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

у складі сім’ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Кому з ВПО планують продовжити виплати в 2024 році

Постановою КМУ від 11 липня 2023 року № 709 передбачено припинення виплат частині ВПО з 1 лютого 2024 року. Втім, в уряді пропонують продовжити виплати вразливим категоріям осіб з-поміж внутрішніх переселенців, яким була призначена державна допомога на проживання до 1 серпня 2023 року.

Зокрема, продовжити виплати ВПО ще на 6 місяців можуть таким категоріям:

особам, які втратили працездатність, або пенсіонерам із низьким рівнем пенсії;

особам з інвалідністю або особам, які доглядають за дитиною з інвалідністю;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

ВПО, які не мають можливості працевлашуватись через обʼєктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соціальних послуг (передусім, послуг з догляду за дітьми, таких як «муніципальна няня»);

безробітним ВПО, стимулюючи працездатних членів таких родин шукати роботу, звертатись по грантові програми для започаткування власної справи, проходити перенавчання тощо.

Що буде з оформленням статусу ВПО і фізичною ідентифікацією в банку

У січні за оформленням статусу ВПО для усієї сім’ї може звернутися одна особа від імені усіх інших. Раніше кожен мав це робити окремо. Це нововведення стосується лише тих, хто звертатиметься по допомогу вперше.

Також нагадаємо, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку продовжили до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Для виплат ВПО, яких було взято на облік після 24 лютого 2022 року, від ідентифікації зовсім відмовились, оскільки термін виплат обмежений 6 місяцями.

У січні 2024 року підвищиться розмір соціальної допомоги

Розміри різноманітних соціальних допомог підвищаться у січні. Справа в тому, що у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році зростуть і прив’язані до нього соціальні допомоги.

Зокрема, з січня зросте прожитковий мінімуму для дітей:

до 6 років — до 2563 грн;

від 6 до 18 років — до 3196 грн.

Таким чином, у січні 2024 року зростуть соцвиплати дітям, декретна допомога, допомога особам з інвалідністю, допомога малозабезпеченим сім’ям, надбавка на догляд. Нові суми виплати можна переглянути тут.

Розмір субсидії у січні 2024 року, як і де її оформити

У січні 2024 року у громадян України збережеться можливість отримання державної допомоги у вигляді субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Водночас, на опалювальний сезон уряд відчутно збільшив обсяг грошової компенсації на придбання дров та вугілля.

Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Середній розмір фінансової підтримки для українців на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон становив 1,41 тисячі гривень.

Для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період 2023−24 доходи враховуються за І – ІІ квартали 2023 року, а розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Нарахуванням субсидії займаються органи Пенсійного фонду (ПФУ). Усі необхідні процедури можна також пройти онлайн на порталах Дія або ПФУ (заповнити необхідні форми та прикріпити скановані копії документів).

Як зміняться тарифи з 1 січня

До кінця опалювального сезону (до середини квітня) в Україні не планують підвищувати комунальні тарифи. Зокрема, ціни на газ, опалювання та гарячу воду для громадян залишаться без змін.

За електроенергію у січні 2024 року українці платитимуть 2,64 грн/кВт•год. Нагадаємо, що ціну за світло підвищили з 1 червня 2023 року. За словами голови Комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, до завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів.

Ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишатиметься на рівні 7,96 грн/кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть варіюються від 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Також у січні 2024 року деяким українцям зменшать тариф на доставку газу, а інші споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоквартирних будинках.

Тарифи на воду також не змінюватимуться. Нагадаємо, що у липні тарифи на послуги 34 водоканалів мали зрости в середньому на 32%. Втім, підвищення скасували після критики влади.

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