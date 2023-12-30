Які долари не приймають в банках і обмінниках – про що важливо знати українцям

В Україні діють нові правила з продажу валюти. Які долари не приймають в банках і обмінниках.

Українці масово скаржаться на “погану” валюту в обмінниках. Після численних скарг НБУ зобов’язав банки приймати для обміну всі долари, крім тих що мають значні ушкодження.

Про це пише НСН з посиланням на OBOZ.UA.

“Всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу”, пояснюють в ПриватБанку.

Дійсно, в постанові НБУ йдеться про те, що обміну підлягають купюри будь-якого номіналу та року емісії, якщо вони не мають значного пошкодження.

У вас мають прийняти купюру (а також вам можуть її видати), якщо:

вона має локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості.

є відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм квадратних

плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна

надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний

отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.

Всі ці купюри ви можете отримати в касі банку. Якщо не згоді: можна відмовитись від обміну, проте обирати, які купюри ви хочете купити, банки не дозволяють.

Деяку валюту можна лише обміняти з доплатою (це послуга інкасо). Йдеться про розірвані на частини банкноти, ті, на яких видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки. Також з доплатою банки приймуть купюри:

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

з локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

мають явні друкарські недоліки.

Курс валют на вихідні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 грудня, і неділю, 31 грудня. Вартість долара – 37,98 – це на 37 коп. більше.

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі – п’ятниці, 29 грудня.

Курс долара

1 долар США – 37,98 грн (+27 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,20 грн (+57 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,73 грн (+12 коп.).

Курс долара в банках

“ПриватБанк” – 38,10 – 38,70 грн

“Ощадбанк” – 38,20 – 38,85 грн

“ПУМБ” – 38,00 – 38,60 грн

“Укрсиббанк” – 37,90 – 38,80 грн

“Укрексімбанк” – 37,70 – 38,15 грн

Курс євро в банках

“ПриватБанк” – 42,00 – 43,00 грн

“Ощадбанк” – 42,20 – 42,99 грн

“ПУМБ” – 42,00 – 42,70 грн

“Укрсиббанк” – 42,00 – 43,00 грн

“Укрексімбанк” – 42,15 – 42,95 грн

Курс злотого в банках

“ПриватБанк” – 9,20 – 9,60 грн

“Ощадбанк” – 9,20 – 9,95 грн

“ПУМБ” – 9,30 – 9,90 грн

Курс валют на 1 січня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 січня. Так, порівняно з п’ятницею, 29 грудня, долар США зріс на 2 копійки та становить 38 гривень.

Курс долара

1 долар США – 38,00 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,99 (-21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,67 (-6 коп.)

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