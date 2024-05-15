Графіки відключення світла діятимуть по всій території України завтра,16 травня. Про це повідомили в Укренерго

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.

За даними компанії, завтра з 00:00 та впродовж доби по всій території Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

В Україні діятимуть графіки відключення світла 16 травня – Укренерго

“Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Диспетчерський центр “Укренерго” вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону”, – пояснили в “Укренерго”.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В “Укренерго” пояснили, що причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

“Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується”, – додали в компанії.

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