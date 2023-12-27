Прерахунок пенсій та зарплат, третя платіжка за газ, нові правила на ринку землі – що чекає на українців у січні

В Україні буде здійснено перерахунок пенсій та зарплат. Крім того відбудеться другий етап земельної реформи і введуть новий платіж за газ. Стало відомо, що чекає на українців у січні

Про зміни для українців з наступного місяця розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Українцям перерахують зарплати

В Україні з 1 січня перерахують мінімальну зарплату. Її розмір збільшиться на 400 грн. Так, замість 6700 грн українці зароблятимуть щонайменше 7100 грн. Таке підвищення допоможе зберегти рівень доходів з урахуванням інфляції, більш суттєве збільшення очікується вже в квітні. Тоді зарплати зростуть до 8000 грн.

“Бюджет у такий спосіб і складали, щоб не так різко підвищувати мінімальну зарплату і подивитися, що вийде. Найбільше це вплине на ті зарплати, які декларуються і з яких сплачуються податки. Це на надходження ЄСВ дуже вплине. У нас дуже багато платників на мінімальному ЄСВ. Безпосередньо має збільшитися зарплата у бюджетній сфері. А зарплати бюджетників фінансуються з донорської допомоги”, – розповідає OBOZ.UA кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко.

Перерахунок зарплат збільшать вперше з 2022-го. У 2023 році Кабмін ухвалив рішення не переглядати розмір соціальних стандартів. Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України Людмила Черенько розповідає: таким підвищенням уряд фактично планує заморозити ту ситуацію, яка є зараз.

Що чекає на українців у січні

Також збільшать пенсії. Підвищення зачепить одразу чотири категорії

У січні також очікується значне підвищення пенсій. Воно зачепить тих українців, чиї виплати прив’язані до мінімальної зарплати, а також прожиткового мінімуму. Так, максимальну пенсію, яку отримують українці, що мали високі зарплати, деякі військові у відставці та інші, збільшать на 2,6 тис. грн – з 20 930 до 23 610 грн.

Мінімальна пенсія, яку отримують українці з невеликим стажем чи ті українці, що мали невисокі зарплати (близько мінімальної), зросте з 1 січня з 2093 до 2361 грн. Тобто на 268 грн.

Доплати за стаж понад норму. Норма становить 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. За кожен рік, що перевищує вказану норму, можна отримувати 1% прожиткового мінімуму. Зараз це 20,9 грн, а з наступного року – 26,8 грн.

Також підвищать і гарантії для пенсіонерів, що досягли віку 65 років та виконали вимоги щодо стажу. Згідно із законом, розмір їхньої пенсії має становити не менш ніж 40% мінімалки. Зараз це 2680, а з нового року – 2840 грн.

Більш суттєве підвищення пенсій очікується в березні. Проте деталі такого підвищення поки що невідомі. Є і погана новина – для майбутніх пенсіонерів. Вимоги для виходу на заслужений відпочинок посилять. Зараз, щоб отримати пенсію в 60 років, потрібно мати 30 років стажу, а з наступного року – вже 31 рік.

Як результат, частина українців буде працювати до 63 чи навіть 65 років. Як розповідає OBOZ.UA Лідія Ткаченко, у середньому українці, що виходять на пенсію, мають близько 32 років стажу. Тож для більшості таке посилення правил буде невідчутним.

Перерахують частину податків

Податки для ФОПів. Разом зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати також зростуть і податки. Наприклад:

ФОП першої групи зараз платять ЄСВ у розмірі 1474 грн, єдиний податок – 268,4 грн. А з 1 січня доведеться платити вже 1562 грн ЄСВ та 302,8 грн єдиного податку.

Для ФОП другої групи єдиний податок зросте з 1340 до 1420 грн. ЄСВ також збільшиться з 1474 до 1562 грн.

ФОП третьої групи відчує на собі тільки зростання ЄСВ (як і у перших двох груп). Єдиний податок для цієї групи становить 5% доходу.

Введуть третю платіжку за газ

В Україні з нового року запровадять плату за обслуговування внутрішньобудинкових систем. Розмір у перерахунку на місяць становитиме близько 25-50 грн і залежатиме від будинку та кількості газового обладнання. З того моменту між власниками квартир і оператором ГРМ була суперечка, розповідає Вікторія Погорєлова, голова БФ “ПроОСББ”. Оператор не отримував кошти на ТО, тож вважав, що не несе жодної відповідальності.

Мовляв, власникам квартир належать також і внутрішньобудинкова мережа і вони мають вирішувати, хто їх буде обслуговувати і підписувати договір. Водночас представники ОСББ, з якими нам вдалось поспілкуватись, вважають, що підписати колективний договір – фактично взяти на себе відповідальність за утримання мережі.

В обслуговування входить: огляд газопроводу, перевірка на щільність, випробовування під тиском, огляд газового обладнання, обслуговування запірних пристроїв. Усе це забезпечує безпечне використання газу. До 5 січня 2024-го оператори на своїх сайтах розмістять вартість техобслуговування для кожного багатоповерхового будинку, а також графік проведення техоглядів.

У “Полтавагаз” для прикладу розрахували: вартість робіт у будинку на 36 квартир становить 5600 грн. Кожна квартира має заплатити 155,5 грн разово за період або щомісяця платити по 25,9 грн упродовж 6 місяців. Ціна залежатиме від багатьох факторів: обладнання, стану мереж тощо.

Нові правила на ринку землі

В Україні з 1 січня зміняться правила на ринку землі. Якщо зараз купувати землі сільськогосподарського призначення можуть тільки фізичні особи і не більше 100 гектарів, то вже з нового року таке право отримають і українські юридичні особи, а обсяг землі, яку можна придбати, збільшиться до 10 тис. гектарів.

Таке нововведення підтримали не всі. Наприклад, Асоціація фермерів і приватних землевласників України вже виступила за те, щоб відтермінувати це рішення аж на п’ять років після закінчення війни.

Попри повномасштабну війну, в рази зріс попит на землю. Приватні інвестори намагаються купити ділянки до того, як ринок землі відкриється для юросіб з 2024 року. Зростання попиту на земельні ділянки підтверджують дані Мінагропроду. Згідно зі статистикою відомства, з моменту запуску ринку землі до березня 2023 року було укладено 153 659 угод купівлі-продажу (загальна площа землі в угодах – 344 061 га). При цьому більше третини угод укладено вже після початку повномасштабної війни, хоча з лютого по червень 2022-го ринок був паралізований через закриття реєстрів.

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