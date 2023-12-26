Третя платіжка за газ – скільки доведеться платити за нову послугу у 2024 році

В Україні з нового року мешканцям багатоповерхівок прийде третя платіжка за газ – за утримання газової мережі в будинку.

Розмір платежу становитиме в середньому близько 25-65 грн на місяць, залежно від будинку. А надавати послугу буде оператор газорозподільчих мереж.

Про те, кому та за що доведеться платити за новими правилами, пише НСН з посиланням на OBOZ.UA.

За що доведеться платити і скільки

Оператори газорозподільчих мереж (облгази) мають до 5 січня розрахувати вартість технічного обслуговування газових мереж всередині будинку. Простіше кажучи, це труба від точки входу в будинок. Вже кілька років у тарифах на газ немає такого складника, як “обслуговування внутрішньобудинкових мереж”. Ніхто не перевіряє систему на щільність, не оглядає труби, не ходить по квартирах з проханням показати свої газові прилади.

З того моменту між власниками квартир і оператором ГРМ була суперечка, розповідає Вікторія Погорєлова, голова БФ “ПроОСББ”. Оператор не отримував кошти на ТО, тож вважав, що не несе жодної відповідальності. Мовляв, власникам квартир належать також і внутрішньобудинкова мережа, і вони мають вирішувати, хто їх буде обслуговувати і підписувати договір. Водночас представники ОСББ вважають, що підписати колективний договір – фактично взяти на себе відповідальність за утримання мережі.

Мовляв, у чинному законі “Про житлово-комунальні послуги”, який ухвалили ще в 2017-му, обов’язок з технічного обслуговування покладено на оператора газорозподільної системи (стаття 19). Саме оператор збирає гроші за розподіл газу і нараховує платіжки. Тож він може додатково індивідуально укласти договори з кожним споживачем. Такий типовий договір вже затвердила Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Підписувати договір не потрібно, якщо послугу надали, договір вважається підписаним. Проте його мають розмістити до 5 січня на сайті компанії.

В обслуговування входить: огляд газопроводу, перевірка на щільність, випробовування під тиском, огляд газового обладнання, обслуговування запірних пристроїв. Все це гарантує безпечне використання газу. До 5 січня 2024-го оператори на своїх сайтах розмістять вартість техобслуговування для кожного багатоповерхового будинку, а також графік проведення техоглядів.

У “Полтавагаз” для прикладу розрахували: вартість робіт у будинку на 36 квартир становить 5600 грн. Кожна квартира має заплатити 155,5 грн разово за період або щомісяця платити по 25,9 грн впродовж 6 місяців. Ціна залежатиме від багатьох факторів: обладнання, стану мереж тощо.

Кому треба платити?

ОСББ чи представник будинку, якого обрали на зборах, має право укласти договір на техобслуговування з будь-якою компанією, яка має дозвіл на такі роботи від Держпраці. Проте абсолютну більшість будинків щонайменше з 2018-го ніхто не обслуговував.

“Це безпекове питання, і під час передачі мереж від одного балансоутримувача до іншого так сталось, що якийсь час НКРЕКП зробив так, що тариф був затверджений до межі будинку. Утримання таких мереж не закладено в тарифі на газ. Це велика проблема для всіх”, розповідає голова “Асоціації розвитку ОСББ та ЖБК “Сучасний дім” Катерина Чижик.

Згідно з чинним законом управителі чи ОСББ мали б самостійно звернутись до будь-якої компанії, що має відповідний дозвіл від Держпраці, та підписати з ними договір на обслуговування мереж. Але для багатьох ОСББ це вкрай складне завдання. Якщо в Києві ОСББ в великому ЖК має спроможність заплатити тисячі гривень компанії, що буде обслуговувати їхню мережу, то у випадку невеликих будинків, хрущовок зібрати такі кошти вкрай складно.

Законодавча колізія фактично створила ситуацію, коли впродовж років за мережі ніхто не відповідав. Крім того, оператор ГРМ вибірково міг відключати окремі квартири чи навіть будинки від газу, аргументуючи це тим, що за законом здійснювати постачання газу без договору на технічне обслуговування не можна.

Однак Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив, що відсутність договору не є “безумовною” підставою для того, щоб припинити газопостачання.

“Сам факт відсутності укладеного договору на технічне обслуговування систем газопостачання не є безумовною підставою для відключення добросовісного споживача послуг від газопостачання, оскільки невідновлення газопостачання не може вважатися пропорційним втручанням у право особи на отримання житлово-комунальних послуг”, йдеться в рішення суду у справі N 552/3332/19.

Будь-яке майно, яке не обслуговується, рано чи пізно приходить в занепад. Українці мають розуміти, що їхня власність не закінчується квартирою. Все, що знаходиться в будинку (майже все), – є спільною власністю, яку мають утримувати самі власники.

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