Які доходи у міністрів та чиновників ОП – хто добровільно подав декларації за 2022 рік

Які доходи у міністрів та ТОП-чиновників ОП – де живуть, на чому їздять та скільки тримають у готівці. Що показали декларації за 2022 рік після відкриття реєстру НАЗК.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.Нет, передає НСН.

10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на виконання закону № 3384-ІХ відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб. З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну декларування статків чиновників лишалось добровільним.

Тепер службовцям з деклараціями не варто зволікати. За новими правилами, щорічні звіти за 2021 та 2022 роки чиновники мають подати до 31 січня 2024 року, за 2023 рік – подати декларації до 31 березня 2024 року.

Станом на зараз відомості подала меншість чиновників уряду та Офісу Президента.

Голова уряду Денис Шмигаль декларацій не подавав, з його п’яти заступників відзвітувався лише один – Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

З діючих міністрів подали декларації лише двоє – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Рустам Умєров.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак станом на 13 грудня декларацію не подавав. З його 12 заступників декларацію подали п’ять замів.

Хто подав декларації

Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури

В 2013 році набув у власність квартиру в Києві площею 55 м2, з квітня 2021 року у Києві орендує квартиру на 290 м2 для проживання з родиною.

У 2018 році придбав авто BMW X4 за 1,47 млн грн.

Дружина користується авто BMW X7 2021 року випуску, яку орендує у Максима Олександровича Плотка.

Зарплата за основним місцем роботи Олександра Кубракова склала 1,06 млн грн за 2022 рік.

Кубраков отримав дохід від банківського вкладу в ОТП Банку 587 662 грн.

У готівці віце-прем’єр міністр зазначив 70 000 євро та майже $35 тис.

На банківський рахунках має 12,65 млн грн.

У 2022 році Кубраков позичив Людмилі Василівні Кубраковій, напевно, матері 1,38 млн грн та $86 800.

Також згідно інформації в декларації Кубракова, він отримав 9,9 млн грн доходу за відчуження цінних паперів та корпоративних прав на компанію, що спеціалізується на управлінні нерухомістю та комунальних послугах, їх продав своєму бізнес-партнеру Руслану Крамаренку.

Крамаренко – колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), Колишній заступник міністра та перший заступник міністра ЖКГ. Восени 2020 року балотувався до Київради за списком “Опозиційної платформи – За життя” (“ОПЗЖ”), але не пройшов.

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України

Подав декларації за 2021 та 2022 роки.

З 1997 року володіє квартирою на 52,09 м2 у Києві, у 2011 році сім’я придбала квартиру у столиці на 125,7 м2.

У 2021 році дружина, Євгенія Кулеба придбала авто Tesla 3, вартість не зазначила.

Міністр задекларував зарплату на 1,24 млн грн. Отримав роялті на 87 554 грн. Подарував дочці подарунок на 1,42 млн грн. Скоріш за все мова йде про передачу нерухомого майна.

У міністра 42 тис євро готівкових коштів та 315 628 грн на банківських рахунках.

Рустем Умєров – з вересня 2023 року міністр оборони України

Як голова Фонду держмайнв Умєров подавав декларацію за 2022 рік.

З грудня 2019 року він орендує квартиру у Києві площею 80,6 м2.

Також в декларації вказана квартира у Києві на 95 м2, що була придбана у 2017 році, зареєстрована на ТОВ “Компанія Блек Сі”, що належить Рустему Умєрову. Ця компанія також зазначена в його декларації.

Умєров зазначив авто HYUNDAI ELANTRA 2014 року випуску та авто FORD EXPLORER, що орендує у ТОВ “Стелверт” Рефата Умєрова.

В декларації також зазначено у власності право на придбання в майбутньому корпоративних прав в статутному капіталі компанії Petcube за 27,13 млн грн, право вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ “Компанія Блек Сі” за 44,24 млн грн, право вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі приватної компанії з обмеженою відповідальністю “АСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІЗ” за 26,68 млн грн.

Дружина Умєрова отримала за основним місцем роботи, в американській компанії Astem Ventures Inc, 1,7 млн грн доходу. У Верховній Раді Рустем Умєров отримав 378 903 грн зарплати, у Фонді держмайна – 54,5 тис грн.

Міністр оборони зберігає $20 327 та близько 1,20 млн грн на банківських рахунках. Також в готівці міністр задекларував 218 600 грн та $ 5840.

У декларації Умєрвоа зазначена квартира в США на 137,4 м2, що записана на компанію SENTINEL INVESTMENTS INC.

Хто з членів уряду не подав декларації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль декларації не подавав. Востаннє його декларація публікувалася напочатку 2021 року за 2020 рік.

Перший віцепрем’єр – міністр, міністр економіки Юлія Свириденко також декларацію за 2022 рік не подавала.

Ірина Верещук, віцепрем’єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України не подавала декларацію.

Михайло Федоров, віце-премєр-міністр – міністр цифрової трансформації України, даних також не подавав.

Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України також не подавала даних про доходи та майно.

Сольський Микола Тарасович, міністр аграрної політики та продовольства України. Востаннє він подавав декларацію за 2020 рік. Впродовж 2022 року чотири рази повідомляв про зміни в майновому стані – отримання дивідендів від СТОВ “Агро-Лучки” загалом на близько 2,32 млн грн.

Клименко Ігор Володимирович, який з лютого 2023 року займає посаду міністра внутрішніх справ України, декларацію не подавав. Востаннє подавав декларацію як голова Нацполіції за 2020 рік.

Галущенко Герман Валерійович, міністр енергетики України, член РНБО, декларації не подавав.

Стрілець Руслан Олександрович – з квітня 2022 року є міністром захисту довкілля та природних ресурсів. Декларацію не подавав.

Камишін Олександр Миколайович – з березня 2023 року міністр з питань стратегічних галузей економіки. Декларацій не подавав.

Проте повідомив про дивіденди за інвест сертифікатами ТОВ “КУА “Фортіор Капітал” на 1,07 млн грн, дохід від погашення ОВДП разом з купоном від СП ТОВ “Драгон Капітал” на 1,05 млн грн.

Ростислав Карандєєв – з липня 2023 року т. в.о. міністра культури та інформаційної політики. Декларацію не подавав.

Оксен Лісовий – з березня 2023 року міністр освіти та науки, декларацію не подавав.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я, декларацію не подавав.

Оксана Жолнович – з липня 2022 року міністр соціальної політики. Декларацію також не подавала.

Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів. Декларацію не подавала.

Сергій Марченко, фінансів з березня 2020 року. Декларацію не подавав.

Денис Малюська, міністр юстиції з серпня 2019 року. Декларацію не подавав.

Олег Немчінов, міністр Кабінету Міністрів. Декларацію не подавав.

Хто із керівників Офісу Президента не подав декларацію

Президент України Володимир Зеленський востаннє подавав декларацію за 2020 рік.

Голова ОП Андрій Єрмак декларацію не подавав.

Заступник керівника ОП Андрій Смирнов декларацію не подавав.

Юлія Соколовська, заступниця керівника Офісу президента, декларацію не подавала.

Також декларації не подали: Ігор Жовква, Олексій Кулеба, Роман Машовець, Марія Вітушок.

Прес-секретар Президента Сергій Никифоров декларацію не подавав.

Хто з ОП подав декларації

Заступник Єрмака Ігор Брусило

Подав декларацію за 2021 рік. Його зарплата тоді склала 667 489 грн, ще він задекларував $35 000 у готівці.

Брусило у декларації зазначив нерухомість – квартиру у Борисполі на 75,3 м2 за 1 млн грн. Nissan Qashqai 2020 року випуску за 670 000 грн. У дружини Nissan Qashqai 2021 року випуску за 681 770 грн

Заступник керівника ОП Олексій Дніпров

Подав декларацію 2022 рік. З 1999 року у нього перебуває у сумісній власності квартира в столиці на 37,42 м2, з 2006 року – на 53,30 м2.

З 2012 року він є власником земельної ділянки на 1000 м2 у Київській області.

Дружина чиновника орендує в столиці квартиру площею у 99 м2. В сім’ї користуються авто КІА Sorento 2008 року випуску та SUBARU FORESTER 2021 року випуску.

Дніпров у 2022 році отримав зарплату за основним місцем роботи у 604 656 грн, задекларував $33 тис готівки.

Андрій Сибіга

Цей заступник Єрмака подавав декларації за 2021 та 2022 роки.

З 2002 року він володіє квартирою у Києві на 96 м2, з 2004 року – гаражем на 33,6 м2, з 2010 року має земельну ділянку на 1200 м2 у Києві. У дружини є три земельні ділянки та дачі, одна в оренді – на 119 м2, розташована на території держкомплексу відпочинку “Пуща-Водиця”, з 2019 року сім’я Сибіги її орендує.

Також Андрій Сибіга задекларував колекцію україністики (українських старожитностей, стародруків, книг, картин, прикрас, християнських (сакральних) елементів документів, світлин, предметів побуту, листівок, елементів мундирів воїнів УНР УГА та УПА. Вартість колекції не зазначена.

Олег Татаров

Він подав декларації за 2021 та 2022 роки.

З 2008 року у власності Олега Татарова вказана земельна ділянка в селі Соколівка на Київщині площею 1840 м2. З 2012 року земельна ділянка в селі Лісники на Київщині площею 954 м2,

Ще у родини чотири паркомісця: два у нього та два у дружини Тетяни.

Також родині Татарова належить квартира в Києві на 175,4 м2, що записана на дочку та сина. З 2020 року у дружини Татарова Тетяни є квартира в Ірпені на 45 м2.

У декларації також фігурує квартира на 101,6 м2, де зареєстрована сім’я Татарових, записана на Татарову Олену Юріївну, можливо, сестру Олега Татарова.

Також в декларації зазначено, що частину року сім’я заступника голови ОП мешкає у орендованій частині таунхауса – дачного будинку площею 372 м2 у Києві, що орендують у Сергія Гріщева.

Ще частину дачного будинку площею 308,8 м2 родина Татарових орендує у Коваленка Володимира Васильовича.

Олег Татаров вклав 8,95 млн грн в будівництво ТОВ “Фінансова компанія “Житло-Капітал” чотирьох квартир в Києві від 88 до 111 м2 кожна.

Тетяна Татарова у 2020 році придбала Mercedes-Benz GLS 400 за 2,4 млн грн. Її річний дохід на основному місці праці – Академії внутрішніх справ склав 67 816 грн, а дохід від підприємницької діяльності – 966 384 грн. У Тетяни Татарової 2,4 млн грн готівкою та близько 610 тис грн на рахунках.

У Олега Татарова близько півмільйона гривень та 321 542 євро знаходяться на банківських рахунках та 5,8 млн грн, $400 тис зберігаються готівкою, у його дружини зазначено 5,1 млн грн готівкових коштів.

З березня 2022 року Тетяна Татарова орендує частину квартири в Словаччині площею 137 м2.

Татаров у 2022 році заробив 839 559 грн, його дружина – 363 616 грн.

Ростислав Шурма

Подав декларації за 2021 та 2022 роки

В один день – 8 липня 2020 році Шурма став власником трьох квартир в Києві на 61,6 м2, 61,5 м2 та 90,3 м2.

На день раніше, 7 липня 2020 році дружина Шурми Юлія придбала дві квартири у Києві – на 710 м2 за 73,25 млн грн та на 53,2 м2 за 3,2 млн грн.

У 2016 році Ростислав Шурма став власником земельної ділянки у Києві на 1000 м2, у 2014 -му ділянки в столиці на 800 м2.

Також у Донецьку у Юлії Шурми лишається будинок на 631,4 м2.

З серпня 2022 року Юлія Шурма винаймає будинок площею 402 м2 в Німеччині для проживання з родиною.

У власності Ростислава Шурми зазначене авто TESLA MODEL X 2021 року випуску, у дружини – NISSAN LEAF 2019 року випуску.

Ростислав Шурма впродовж 2022 року заробив за рік на роботі в Офісі Президента 415 602 грн, його дружина в ТОВ “Квантум Хоум” 79 784 грн, дохід від підприємницької діяльності Юлії Шурми склав 634 319 грн. Також у 2022 році Юлія Шурма від Управління соцзахисту населення Запорізької міськради по Вознесенівському району отримала 22 300 грн.

За банківськими вкладами у 2022 році Ростислав Шурма одержав 265 133 грн процентів, а Юлія Шурма – 113 964 грн.

Ростислав Шурма позичів брату Олегу 166,83 млн грн та 43,4 млн грн — позичила його дружина Юлія. У інтервʼю ЕП Ростислав Шурма розповідав, що надавав брату бридж-кредитування на розвиток бізнесу, зокрема будівництво сонячних електростанцій.

Лідер фракції “Слуга народу” в парламенті Давід Арахамія

Подав декларації за 2021 та 2022 роки.

Нерухомість у володінні Арахамії:

земельні ділянки у селищі ВітаПоштова на 36 м2, 9м2, та 241 м2, і 900 м2, які він набув у власність впродовж 2016-17 років

дачний будинок там же на майже 300 м2, зареєстрований у 2019 році

квартира у Києві на 70,5 м2, що була придбана у грудні 2016 року

нежиле приміщення на 400 м2 у Миколаєві, яке перебуває у власності Арахамії разом з Сергієм Катрічем, придбав у 2007 році.

нежиле приміщення на 231,5 м2, придбав у 2010 році, володіє паритетно з Ольгою Яворською.

Дружина Вікторія Арахамія 23 жовтня 2017 року стала власницею трьох квартир у Києві на 50-55 м2.

Давід Арахамія, син, з грудня 2009 року має у власності квартиру у Миколаєві на 153,2 м2. Та орендує квартиру у Миколаєві на 50,4 м2.

Арахамія задекларував прикраси дружини брендів Cartier, Bulgari, Chopard, вартість не зазначив.

Та задекларував свою колекцію годинників: Breguet, Rolex, Breitling, Rolex, Cartier, Ulisse Nardin, також без зазначення вартості.

Транспорт сім’ї Арахамії:

квадроцикл дружини BRP MAVERICK 7TKH XRS TURBO 2020 року за 972 тис грн

авто дружини дизельний MERCEDES-BENZ S 350 2017 року випуску за 2,15 млн грн

авто AUDI Q-4 E-TRON, 2021 року випуску, що Вікторія Арахамія нібито почала орендувати у адвоката Юрія Кіскіна з 28 грудня 2022 року та мікроавтобус MERCEDES-BENZ у Дмитра Курікши.

З вересня 2019 року Вікторія Арахамія стала власницею офшорної компанії Global Bay Venture Limited з Сейшельськиї островів.

У Давіда Арахамії заробітна плата у 2022 році у парламенті склала 418 188 грн, він задекларував 1,3 млн грн на банківських рахунках. У готівці тримає 2,7 млн грн, 200 тис євро та $900 тис відповідно.

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