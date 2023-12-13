Шоу «Тихий вечір» закривається: Олена Кравець відреагувала на скандал з виділенням 27 млн

Артистка Олена Кравець прокоментувала скандал з виділенням 27 млн гривень, передає НСН.

Передісторія: що стало приводом для скандалу

Інформація про виділення з державного бюджету 27 мільйонів гривень на розважальну програму «Тихий вечір з Оленою Кравець» днями з’явилася у мережі. Вона викликала великий резонанс і обурення у багатьох українців, які вважають, що гроші зараз потрібніші ЗСУ. А розважатися будемо після війни.

У ситуації українці побачили також і прояв корупції. Адже відомо, що Олена Кравець – кума президента Зеленського.

Олена Кравець відреагувала на скандал з виділенням 27 млн

Олена Кравець відповіла на закиди про те, що вона особисто отримувала кошти з держбюджету на її шоу. Коментар вона надала 12 грудня. За словами Кравець, гроші виділялися на 2023 рік, а не на 2024. А у 2024-му «Тихого вечора» вже не буде. Шоу закривається.

Ведуча заявила, що за 2023 рік на виготовлення програми було витрачено 27,5 млн грн, а не 32,8 млн грн, як планувалося на початку року. Це відбулося за рахунок зменшення кількості випусків. І ще раз підкреслила, що витрати стосуються поточного року, а не наступного.

Кошти, про які йдеться, були виділені на знімання програми ще на початку 2023-го року. Через те, що канал звітував на сайті Prozorro про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною”, – сказала ведуча програми

До того ж Олена та телеканал, де випускалися її програми, пояснили, що ведуча особисто таку велику суму коштів не отримувала. Гроші на знімання шоу були надані саме продакшену, а Кравець виступала лише обличчям шоу.

“Я є лише обличчям і ведучою програми. Я працюю за зарплатню, з якої сплачую податки і не відповідаю за розподілення коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу”, – пояснила Кравець у своєму фотоблогу.

Уточнюємо, ДП “МПІУ” уклало договір з продакшеном, який запропонував концепцію програми з ведучою Оленою Кравець. Програму виробляє велика творча команда, Олена Кравець – одна з найвідоміших і найпопулярніших українських зірок, є частиною цієї команди й так само як і всі, хто працюють над проєктом, отримує за свою роботу зарплатню”, – прокоментував телеканал “Дім” у публічному коментарі.

Також телеканал відповів на звинувачення, що нині такі суми необхідно спрямовувати на військові потреби. У їхній заяві повідомляється, що “кошти цивільної частини державного бюджету України не можуть бути використані на військові цілі”.

Зараз же шоу припиняє свою роботу, тому нових випусків у 2024 році не буде.

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