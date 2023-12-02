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CуспільствоПолітика

Олена Зеленська розповіла про перше кохання своєї 19-річної доньки

Журналіст
Олена Зеленська розповіла про перше кохання своєї 19 річної доньки
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Олена Зеленська розповіла про бойфренда 19-річної доньки Олександри. За словами дружини президента Володимира Зеленського, для студентки це перше в житті кохання.

Батьки доволі стресово зустріли цю новину і досі з обережністю слідкують за стосунками спадкоємиці. Про це Зеленська повідомила в подкасті Economist, передає НСН з посиланням на Обозреватель.

Про 19-річну дочку президента України відомо дуже мало. Вона не веде соцмережі та не зʼявляється на публіці, тому про життя Олександри Зеленської відомо лише зі слів її батьків.

“Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання. Тепер ми стресуємо від усвідомлення того, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває”, коротко розповіла перша леді.

На запитання ведучої, чи приємно спостерігати за першими стосунками дочки, Олена Зеленська заявила, що це викликає більше хвилювань, ніж радості.

Олександра Зеленська

Олександра Зеленська

Раніше перша леді розкрила, на кого навчається Олександра. За її словами, спеціальність обирали спільними зусиллями, але фінальний вибір дочка зробила сама, тож тепер готується стати юристом.

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