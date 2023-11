14-річна Софія Санчес – акторка із синдромом Дауна, яка стала зіркою блокбастерів “Голодні ігри” та “Барбі”, виявилась українкою, перший рік свого життя вона провела у Дніпрі.

У 2023 році на екрани вийшли два довгоочікувані блокбастери – “Барбі” та “Голодні ігри: Балада про співочих пташок та змій”. Серед інших яскравих акторів цих двох кінохітів особливу увагу привертає юна зірка Софія Санчес. Дівчинка має синдром Дауна, проте це не заважає їй бути затребуваною акторкою фільмів, серіалів і реклами в США, моделлю, активісткою, а також художницею.

Дівчинка народилася в Україні, проте біологічні батьки відмовилися від неї, коли дізналися про її синдром. Рік свого життя Софія провела у дитячому будинку в Дніпрі, аж поки її не удочерила родина з Каліфорнії – Дженніфер і Гектор Санчеси.

НСН з посиланням на OBOZ.UA вирішив розповісти історію незвичайної дитини, яка стала зіркою Голлівуду та не забула своє коріння.

Дженніфер і Гектор Санчеси побачили Софію на сайті Reece’s Rainbow серед фотографій інших дітей-сиріт. Посмішка сонячної дівчинки одразу зачарувала американську пару. На той момент вони вже мали трьох синів, наймолодший з яких також мав синдром Дауна.

Пара прозвала дівчинку “українською принцесою” та почала процес її всиновлення. Спочатку вони подолали довгий шлях через океан та прилетіли до Дніпра, де протягом декількох місяців відвідували майбутню доньку в дитячому будинку. На сайті установи неправильно вказали дату народження дівчинки. Санчеси думали, що вона однолітка їхнього молодшого сина, і хотіли виховувати їх як двійнят. Різниця у віці спочатку дещо збентежила і засмутила усиновлювачів, проте в жодному разі не зупинила.

“У її документах було вказано, що вона народилася в один рік з Хоакіном, тому ми думали, що будемо виховувати двійню. Але через кілька місяців ми дізналися, що в українському дитячому будинку неправильно записали рік народження. Спочатку ми були трохи розчаровані, тому що у нас в голові була картина, як ми виховуємо двійню. Але зараз здається, що ми виховуємо двійню, адже хлопчики трохи відстають у розвитку від дівчаток. Тому вони йдуть в ногу один з одним, і це чудово! Вони обидва повністю включені в нашу місцеву школу. Це було дуже важливо для нас. Це було те, за що ми дуже важко боролися і що далося нам нелегко. Було багато крові, поту, сліз і випробувань – буквально випробувань”, розповідала в одному з інтервʼю мама Софії та ще трьох хлопців.

У США “українська принцеса” прославилася завдяки щемливим мотивуючим відео, у яких вона розповідала про свою особливість.

“Це не страшно, це так захоплююче!”, говорила дівчинка про синдром Дауна.

Один з таких роликів зібрав більше пʼяти мільйонів переглядів за перші два дні після публікації. З тих пір Софія, попри зовсім маленький вік, усвідомила, наскільки важливими є її меседжі.

Після цього українка стала буквально голосом усіх сонячних дітей в Америці. Особливо вона підтримує свого брата Хоакіна, який, окрім синдрому Дауна, також має легкий аутизм. Дівчинка з любовʼю про нього розповідає, а ще, не можна не звернути увагу, що наприкінці окремий своїх публікацій вона залишає емодзі двох серденьок – синього та жовтого.

Харизматичну Софію почали запрошувати як модель на зйомки реклами для брендів, а згодом і в кіно. Дебютна роль україно-американської актриси дісталася їй у шестирічному віці, коли вона зʼявилася у хітовому американському телесеріалі “Підмінені при народженні” у 2015 році.

Після цього було чимало популярних в США проєктів, проте міжнародну славу дівчинка здобула саме завдяки фільму “Барбі” з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях, а також новій частині культової франшизи про “Голодні ігри” – “Балада про співочих пташок та змій”, яка є приквелом до трьох оригінальних фільмів з Дженніфер Лоуренс.

У комедії про культову ляльку-білявку Софія зіграла одну з “Барбі”, а в бойовику за романом Сьюзін Коллінз – маленьку трибутку на 10-х щорічних Голодних іграх.

Разом із усіма акторами обох кінострічок Санчес відвідувала червоні доріжки і, як можна зрозуміти із фото та відео, які публікує дитина, вона дуже щаслива від своєї акторської діяльності та кінокарʼєри.

Однак акторство – не єдине, чим займається наразі Софія. Вона також стала авторкою ілюстрацій до серії книг про дітей із синдромом Дауна під назвою You are Enough (“Тебе достатньо”) і You are Loved (“Тебе люблять”). Також юна акторка долучається до багатьох соціальних ініціатив, екологічних та природоохоронних акцій, виходить на різноманітні протести, зокрема, брала участь у масштабному страйці кіноакторів і сценаристів США.

І навіть попри такий щільний графік та активне життя, дівчина не забуває про своє коріння. Після 24 лютого 2022 року Софія регулярно зверталася до своєї аудиторії із закликами підтримувати Україну. Крім того, Санчес позиціонує себе виключно як українська акторка. Про це вона повідомляє, зокрема, в описі свого профілю в Instagram, де за нею стежить близько 35 тисяч підписників.

“Українська актриса в “Голодних іграх” і “Барбі” із синдромом Дауна”, залишила Софія в шапці профілю, знов додавши смайлики синього та жовтого сердець.

Також на сторінці акторки можемо знайти допис на підтримку рідної країни на фоні українського прапора. Очевидно, знімок був зроблений у Польщі.

“Ми продовжуємо молитися за Україну! Неймовірно бачити підтримку України в Польщі”, залишила підпис під кадром Софія.

