На Дніпропетровщині ветеранів запрошують на безкоштовне навчання: оплачують житло і проїзд

На Дніпропетровщині ветеранів запрошують на безкоштовне навчання в рамках експериментального проєкту, який реалізовує Дніпропетровська обласна служба зайнятості . Розповідаємо подробиці.

Служба зайнятості продовжує реалізовувати експериментальний проєкт з організації безкоштовного професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Які спеціальності можна опанувати

Навчання проводиться за понад 100 сучасними професіями та більше ніж 400 освітніми програмами підвищення кваліфікації.

З початку дії ініціативи на Дніпропетровщині вже 39 учасників бойових дій та одна людина з інвалідністю внаслідок війни пройшли навчання за напрямами

«Керування БПЛА (дроном): теорія і практика»,

«Графічний та вебдизайн.

Проєктування візуальних комунікацій»,

«Microsoft Excel та Google-таблиці з нуля до PRO»

«Користувач ПК: офісні технології та Інтернет».

Заняття проходили на базі Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ. За результатами навчання слухачі отримали сертифікат про підвищення кваліфікації.

На Дніпропетровщині ветеранів запрошують на безкоштовне навчання

Запрошуємо бажаючих скористатися можливістю отримати нові знання та долучитися до розбудови нашої країни. Кожен учасник, що бере участь у проєкті, забезпечується індивідуальним супроводом, – йдеться у повідомленні служби зайнятості

Заявку можна подати онлайн. Рішення щодо направлення на професійне навчання ухвалюється не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня подання документів. Служба зайнятості компенсує витрати на проїзд, проживання та проходження медичного огляду.

Заняття проходять на базі центрів професійно-технічної освіти ДСЗ. Таких по всій Україні працює 8. Зокрема у Дніпрі.

Навчатися можна на денній (вечірній) та дистанційній формі або у форматі дуальної освіти. Строк навчання – до 6 місяців.

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