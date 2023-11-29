Мер Дніпра Борис Філатов розповів, як живе його місто під час повномасштабного вторгнення рф і що змінилось з появою великої кількісті переселенців.

З 2014 року офіційно зареєстровані у Дніпрі 186 тисяч вимушених переселенців, з них близько 150 000 приїхали під час повномасштабного вторгнення.

Кількість дрібних злочинів у місті відтоді зросла, повідомив в інтерв’ю NV міський голова Борис Філатов, передає НСН.

Переселенці у Дніпрі – Філатов розповів, що змінилось

Філатов зазначив, що точно порахувати кількість мешканців важко, але, за його даними, Дніпро залишився «мільйонником». Кількість тих, хто виїхав після 24 лютого 2022 року, приблизно дорівнює числу тих, хто втікав від бойових дій.

«Ми географічно розташовані між трьох фронтів. Це Південь, Слобожанщина і Донбас. І, наприклад, дві третини людей, які сідають в евакуаційний поїзд Покровськ-Львів, виходять у нас на залізничному вокзалі й залишаються. Ніхто не хоче далеко їхати від свого дому, сподіваючись на те, що скоро повернуться. Тим паче на Єдиному марафоні нам усім обіцяли, що скоро дійдемо до кордонів 1991 року, — сказав Філатов. — Ну, і це має прозвучати політкоректно, вихідцям, наприклад, із Донбасу комфортніше перебувати в Дніпрі, більшою мірою російськомовному, ніж, наприклад, у Львові».

Часом між постійними жителями Дніпра і приїжджими виникають тертя, визнав мер.

«Може, не тертя, але іскри є. Збільшилася кількість різних усяких дрібних крадіжок. Такого не було у нас, наприклад, за умовно останні 10 років, щоб із машин знімали колеса у дворах. Або крали магнітоли в автомобілі. Але це з’явилося. Або розпивання на вулицях спиртних напоїв вечорами, або якісь пісні, гучна музика тощо. Кількість тяжких злочинів набагато нижча. А от дрібноти такої, тобто, щось поцупити, є зростання», зауважив міський голова.

Раніше ми писали, що 23-річна жителька Дніпропетровщини відстоює у суді право жити в Україні.

Ще новини України: Як поновити виплати ВПО – роз’яснення Мінреінтеграції