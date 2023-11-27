Жителька Дніпропетровщини, яка переїхала до України з рф у п’ятирічному віці разом з мамою і братом, відстоює у суді право жити в Україні.

23-річній дівчині Ользі Яцевській, яка зараз живе у Павлограді, в міграційній службі не хочуть продовжувати посвідку на проживання. В Україні жінка живе вже 18 років, тут завершила навчання та вийшла заміж.

Свою історію Ольга розповіла Суспільному, передає НСН.

Дівчина каже, що звернулася до міграційної служби за два місяці до завершення посвідки на проживання, але її анулювали та дали сім днів на виїзд з країни.

“Моїм громадянством ніхто не займався до 18 років, а я сама не могла. Коли мені виповнилося 18, я почала звертатися до міграційної служби. Зробила собі посвідку на проживання, вступила до вишу. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я злякалася, що в мене такі документи. Дізналася, що не видають посвідки росіянам. Це була осінь 2022 року”, говорить жінка.

Ольга каже, згодом випадково дізналася, що міграційна служба почала працювати з громадянами рф. Звернулася туди, але їй сказали, що можна обміняти посвідку лише за два місяці до її закінчення.

“Рівно за два місяці до закінчення посвідки я знову звернулася до міграційної служби. В той день мені сказали, що мені її анулюють, тому що я закінчила вже навчання і перебуваю в Україні нелегально”, розповіла вона.

У тимчасовому прихистку Ользі також відмовили, поставили штамп про примусове повернення. Жінка оплатила штраф.

Відтоді жителька Павлограда відстоює своє право проживати в Україні у судах.

“Першу інстанцію я виграла, потім був апеляційний суд і його я програла. Зараз ми подали до Верховного суду. Я не планую виїжджати. Я буду судитися до останнього”, говорить Ольга.

Вона також подавала на громадянство України. Має для цього підстави: її батько народився в Україні до проголошення Незалежності, а також вона перебуває у шлюбі з громадянином України. Але в першому випадку їй слід довести, що батько — насправді її рідний батько, у другому — зачекати, поки мине два роки у шлюбі.

Аби законно лишитися в Україні, Ольга з чоловіком зверталися до Міністерства закордонних справ і на “гарячу лінію” міграційної служби, але ніде не надали дієвих порад.

Свою історію жінка виклала на відео у соцмережах, і отримала підтримку.

“Багато подібних ситуацій, і мені багато людей написало. Виїжджати не варіант, я не можу залишити сім’ю. У мене тут друзі, у мене тут все, все моє життя тут. Я піду в Європейський суд, куди завгодно піду, але не буду виїжджати. Це я для себе вирішила остаточно”, каже вона.

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