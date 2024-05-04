Скільки церков приєдналися до ПЦУ з початку великої війни? (карта)

Платформа Опендатабот розповіла, скільки церков приєдналися до ПЦУ пісня 24 лютого 2022 року. В нашій державі 8 097 церков пов’язані з росією.

Про це йдеться на платформі, передає сайт «новини України – НСН».

На початок повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков УПЦ МП. Станом на 3 травня тільки 685 храмів приєдналися до ПЦУ.

Скільки церков приєдналися до ПЦУ з початку великої війни

Найбільше приєднання до ПЦУ зафіксували у 2023 році – 386 громад. А з грудня по квітень лише 96.

Найбільше громад до ПЦУ приєдналися у:

Київській області — 164,

Хмельницькій області – 155,

Вінницькій області — 75.

Тим часом в Україні 8 097 церков пов’язані з країною-агресором. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині — 683 громади. Потім йдуть Дніпропетровська та Вінницька області — по 526 церков на кожну.

Зазначимо, що тільки 22 громади з більш ніж 8000 громад вказують свою приналежність до московського патріархату у своєму найменуванні.

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