5 травня українці відзначатимуть Великдень. Стало відомо, чи скасують комендантську годину на Великдень у цьому році і які діятимуть обмеження

Деякі регіони вже визначилися, як відзначатимуть Великдень у 2024 році.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Київська область

В Киїіській області 5 травня комендантська година діятиме з 00.00 до 5.00 години. В Обласній військовій адміністрації зазначили, що богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. Відвідування храму та освячення пасок буде можливим після завершення комендантської години.

“Просимо вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття”, – наголосив очільник Київської області Руслан Кравченко.

Кіровоградська область

Кропивницький

На Великдень у Кропивницькому комендантська година діятиме з 23:00 і до 05:00. Керівникам релігійних громад рекомендують проводити служби із дотриманням усіх заходів безпеки, розмістити оголошення про найближчі до них укриття, дотримуватися заходів правового режиму воєнного стану, комендантської години, поведінки під час повітряної тривоги, уникати великого скупчення людей. Цих правил закликали дотримуватися кропивничан під час відвідування храмів.

Громадський транспорт у Кропивницькому 5 травняпрацюватиме у відповідності до режиму комендантської години: на Великдень автобуси і тролейбуси розпочнуть роботу на одну годину раніше – із 05:00 і працюватимуть до 22:00.

О 23.00 освітлення вулиць перед Великоднем буде вимкнене. Його включать о 05:00 ранку, щоб мешканці міста мали можливість зручно дістатися до храмів та повернутися додому.

Також на території обласного центру 4 та 5 травня посиляться заходи безпеки. Співробітники патрульної поліції та Національної поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян.

Чи скасують комендантську годину на Великдень і які будуть обмеження

Херсонська область

У Херсонській області на території деокупованих населених пунктів Новокаховської громади с. Веселе та смт Козацьке діятиме заборона на масові заходи на Великдень. Затверджено відповідне розпорядження начальника Новокаховської МВА № 169-од від 25.04.2024.

“Враховуючи те, що росіяни часто розглядають скупчення людей як потенційні мішені для провокацій, особливо у святкові дні, населенню заборонено відвідування кладовищ, проведення богослужінь у церквах у період комендантської години та скупчення людей під час Великодніх свят, проведення святкових богослужінь (освячення) на території церков”, – йдеться в заяві МВА.

Волинська область

Луцьк

У Волинській області комендантська годинане зміниться. Вона діятиме з 00:00 до 05:00. Владика Волинської єпархії ПЦУ Михаїл розповів, що нічне богослужіння у Луцьку в соборі Святої Трійці обов’язкове буде, однак варто врахувати воєнний час.

“Ми дотримуємося чинного законодавства та відповідних постанов, але нічні богослужіння у нас також будуть тривати. Просто парафіянам треба визначитися: вони приходять до комендантської години, або вже після. Для парафіян кафедрального собору ми рекомендуємо прийти до храму до опівночі. Це стосується тих, хто буде звершувати богослужіння вночі”, – пояснив він.

Ранкова служба у храмі на великдень почнеться з 6-ї години ранку.

Тернопіль

У Тернопільській області також не знімають обмеження. У Тернополі, комендантська година діятиме з 00:00 до 04:00. Водночас на Великдень громадського транспорту у місті буде більше.

Так, до кладовища на вулиці Микулинецькій у неділю 5 травня та в неділю 12 травня тролейбуси №8 та маршрутні таксі № 5, 5А, 8, 18, 31 курсуватимуть за таким розкладом, як у будні. Крім того, до цвинтаря, що біля Львівського шосе, з 5 до 7 травня і 12 травня курсуватимуть два автобуси №32.

“До кладовища у селі Підгороднє в будні з 23 квітня до 3 травня та у вихідні 27, 28 квітня і 4 травня з 10 до 19 години курсуватимуть по три автобуси №11 та №27. Також 5, 6, 7 і 12 травня автобуси №11 і 27 возитимуть пасажирів згідно з розкладом руху, що діє у будні. Автобуси №1А до кладовища в Підгородньому возитиме пасажирів згідно з розкладом”, – йдеться у повідомленні міськради Тернополя.

Харків

Не повідомляли про скасування комендантської години й у Харківській області на Великдень. Вона діятиме традиційно з 23:00 до 5:00.

Втім, було прийнято рішення зачинити міські кладовища та меморіальні комплекси у Харкові, які підпорядковуються підприємству “Ритуал”, 5 травня з метою убезпечення від ворожих обстрілів.

Також, відповідно до рекомендацій ДСНС у місті триває заборона відвідувати:

кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108);

кладовище №15 (пров. Володі Дубініна);

кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора,1);

Польський меморіал жертвам тоталітаризму (Харківське шосе).

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