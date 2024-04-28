Компанія Нова Пошта розповіла, як працюватимуть відділення на Великдень 2024 року. Оприлюднено графік роботи

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Нова Пошта.

На Великдень, 5 травня, усі відділення Нової Пошти будуть вихідними, компанія не працюватиме.

Графік роботи Нової пошти::

5 травня (неділя, Великдень) – усі відділення Нової Пошти будуть вихідними.

4 травня (субота) – відділення працюватимуть за звичайним графіком.

6 травня (понеділок) – відділення працюватимуть за звичайним графіком.

У Новій пошті додали, що графік роботи може змінюватись в залежності від конкретного відділення.

Як працюватиме Нова пошта на Великдень 2024 – графік роботи

Великдеь у 2024 році

5 травн, у неділю, українці будуть відзначати Великдень.

Згідно зі статтею 73 Кодексу про працю на Великдень в Україні надаються вихідні дні. Свято завжди припадає на неділю, то наступний день – понеділок оголошують вихідним. Цього року Великдень будуть відзначати Великдень 5 травня. Тому понеділок 6 травня також має бути вихідним днем.

Але під час дії воєнного стану додаткові вихідні скасовуються. Для більшості українців 6 травня буде звичайним робочим днем. Роботодавці на свій розсуд можуть дати співробітникам день відпочинку. При цьому, у приватних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на власний розсуд.

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