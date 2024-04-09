5 травня українці будуть відзначати Великдень. Цей день припадає на неділю.

Про це йдеться на сайті «Уніан», передає НСН

Згідно зі статтею 73 Кодексу про працю на Великдень в Україні надаються вихідні дні. Свято завжди припадає на неділю, то наступний день – понеділок оголошують вихідним. Цього року Великдень будуть відзначати Великдень 5 травня. Тому понеділок 6 травня також буде вихідним днем.

Але під час дії воєнного стану додаткові неробочі дні скасовуються. Для більшості українців 6 травня буде звичайним робочим днем. Роботодавці на свій розсуд можуть дати співробітникам день відпочинку. Чи буде додатковий вихідний день на Великдень залежить від конкретної компанії.

Вихідні на Великдень: скільки українці будуть відпочивати

Після Великодня православні християни будуть відзначати Вознесіння і Трійцю 23 червня. На свято Трійці в Україні надається додатковий вихідний день у наступний понеділок. Але через дію воєнного стану у цьому році його скасували.

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