5 травня українці будуть відзначати Великдень. Цей день припадає на неділю.
Про це йдеться на сайті «Уніан», передає НСН
Згідно зі статтею 73 Кодексу про працю на Великдень в Україні надаються вихідні дні. Свято завжди припадає на неділю, то наступний день – понеділок оголошують вихідним. Цього року Великдень будуть відзначати Великдень 5 травня. Тому понеділок 6 травня також буде вихідним днем.
Але під час дії воєнного стану додаткові неробочі дні скасовуються. Для більшості українців 6 травня буде звичайним робочим днем. Роботодавці на свій розсуд можуть дати співробітникам день відпочинку. Чи буде додатковий вихідний день на Великдень залежить від конкретної компанії.
Вихідні на Великдень: скільки українці будуть відпочивати
Після Великодня православні християни будуть відзначати Вознесіння і Трійцю 23 червня. На свято Трійці в Україні надається додатковий вихідний день у наступний понеділок. Але через дію воєнного стану у цьому році його скасували.
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